¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡È¸åÇÚÎÏ¡É¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Á°ÅÄ·òÂÀ¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ª¤Í¤À¤ê¡×¸«»ö¤ÊÉúÀþ²ó¼ý
¡ÔÉúÀþ²ó¼ý¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥óT¥·¥ã¥Ä¡×
¡Ô¥µ¥¤¥ó¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Õ
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö3·î31Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¤«¤é¡È¤¢¤ëT¥·¥ã¥Ä¡É¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡È²èÇì¡É¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê
¡Ö¤¢¤ëT¥·¥ã¥Ä¤È¤Ï¡¢Á°ÅÄÁª¼ê¤¬º£Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Ç¡È³¨¿´¤Ê¤¤·Ý¿Í¡É¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ÈÂçÃ«Áª¼ê¤È°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë³¨¡É¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï3·î14Æü¡¢³«ËëÀï¤Î¤¿¤áÆüËÜÆþ¤ê¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ô¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¤³¤ì¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤âÊ»¤»¤ÆÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Á°ÅÄ¤«¤é¤Ï¥µ¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÔHave a great season!!¡Õ¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤¹ÂçÃ«¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤è¤ê°ìÁØ¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô¤À¤ó¤À¤ó¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Á°ÅÄ²èÇì¤Î³¨¤ÎÌ¥ÎÏ¡Õ
¡Ô¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈÂçÃ«¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤³¨¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀäÂÐ´ò¤·¤¤¡Õ
¡Ô³¨¤Ï¾å¼ê¤±¤ê¤ã¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡ª¡Õ
¡¡¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÈÌîµå¥¨¥ê¡¼¥È¡É¤À¤«¤é¤³¤½
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Áá¤¯¤âÀèÇÚ¤Ø¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤ÎÉúÀþ¤ò²ó¼ý¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¡È¸åÇÚÎÏ¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Íê¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡È¿Í²û¤Ã¤³¤¤¸åÇÚ¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÆü¥Ï¥à»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡¢1¤ÄÀèÇÚ¤Î¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎWBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¶áÆ£Áª¼ê¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÉáÄÌ¤ÎÀ¸°Õµ¤¤Ê¥¬¥¤Ç¤¹¡£À¸°Õµ¤¤Ê¸åÇÚ¤È¤Ç¤â¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢WBC¤Ç¤ÏÊÌ¤ÎÀèÇÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È±öÂÐ±þ¡É¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ÖWBC¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¸å¤Î²ñ¸«¤Ë¡¢Æü¥Ï¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Î¿ùÃ«·ý»Î¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¡£¿ùÃ«¤µ¤ó¤Î¡ÈËÍ¤Î¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡È¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ï¡É¤È²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤¬¡ÈºÇ¹â¤ÎÊÖÅú¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÚÎï¤Ê¥¤¥¸¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¸åÇÚÎÏ¤Ï¡¢¡ÈÌîµå¥¨¥ê¡¼¥È¡É¤À¤«¤é¤³¤½¿È¤ËÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÆü¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¹¤°¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Ç1·³¤ËÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¾å¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀèÇÚÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÇ¯¾å¤Ë¤â¾¡¤ëÌîµå¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÀèÇÚ¤Ëº®¤¶¤Ã¤ÆÎý½¬¤ä»î¹ç¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¹â¤¤¸åÇÚÎÏ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤«¤é8Ç¯¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ä»³ËÜÍ³¿¤éÆ±¤¸¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤âÆüËÜ¿Í¤Î¸åÇÚ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»þ¡¹¤Ï¡È¸åÇÚ¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£