JRT»Í¹ñÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÆÁÅç·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÇ¶á¤Î¸©Æâ·Ê¶·¤ÏÊª²Á¾å¾º¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬¼ê·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

1·î¤Î¸©Æâ·Ê¶·¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î¤¦¤Á¾®Çä¤ÏÇ¯»Ï¤ÎÄ¹¤¤µÙ¤ß¤Ë¤è¤ëµÒ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ä¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬µîÇ¯¤è¤êÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¤â¡¢3¥Ê¥ó¥Ðー¤ÎÉáÄÌ¼Ö¡¢Âç½°¼Ö¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤¤¤º¤ì¤âµîÇ¯¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Î¹¹Ô¼ûÍ×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤¬µîÇ¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿°ìÊý¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ï¹á¹Á¤ä´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÄê´üÊØ¤¬½¢¹Ò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµîÇ¯¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Æâ¤Ø¤Î½ÉÇñ¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬·øÄ´¤ÇµîÇ¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢¸ø¶¦¹©»ö¤Ï·ï¿ô¤³¤½¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÀÁÉé¶â³Û¤ÏµîÇ¯¤è¤êÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤¦¤·¤¿¸©Æâ·Ê¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÁÅç·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¾å¾º¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬¼ê·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£