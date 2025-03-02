¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¾®¼ÇÉ÷²Ö±é¤¸¤ëÀ¥Àî¤¬àµÒ¤ò¼è¤ëá¥·¡¼¥ó¤ËÁûÁ³¡¡½é²ó¤ËÂ³¤¡ÖNHK¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè£¹²ó¡Ö¶ÌµÆÅõäÆÎø¤ÎÃÏ¹ö¡×¤¬£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âè£±²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡Ö£Î£È£Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡À¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤Î¿·¤¿¤ÊµÒ¤È¤·¤ÆÌÕÌÜ¤ÎÂçÉÙ¹ë¡¢Ä»»³¸¡¹»¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤¬Âè£¸²ó¤«¤éÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÄ»»³¤ÏÀ¥Àî¤ò¿ÈÀÁ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤ÎÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÀ¥Àî¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿ÈÀÁ¤±ÏÃ¤òÃÇ¤ë¤è¤¦¤ËÀâÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÕ½Å¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¥Àî¤â·è¤Þ¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¿ÈÀÁ¤±ÏÃ¤ò¡Ö¾¾ÍÕ²°¡×¤Î¾¾ÍÕ²°È¾º¸±ÒÌç¡ÊÀµÌ¾ËÍÂ¢¡Ë¤È¤¤¤Í¡Ê¿åÌîÈþµª¡Ë¤ËÃÇ¤ê¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Í¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤ãÃË¤À¤è¡×¤ÈÄÕ½Å¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î£²¿Í¤Î´Ø·¸¤òË½¤³¤¦¤ÈÀ¥Àî¤Ë¸«Ä¥¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Ï¥Ü¥í¤ò½Ð¤µ¤º¡£¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤¿È¾º¸±ÒÌç¤Ï¡¢Ãë²á¤®¤ËÄÕ½Å¤ËÀ¥Àî¤È£³¿Í¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¹ð¤²¤ë¡£Ãë²á¤®¤ËÅ¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤¬¹Ô¤Ã¤¿Àè¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï¡¢À¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£È¾º¸±ÒÌç¤¬¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Á¤Þ¤¦¤ÈÊ¹¤³¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤«¡×¤È¤Õ¤¹¤Þ¤ò³«¤±¡¢À¥Àî¤¬µÒ¤ò¼è¤é¤µ¤ì¡¢ÃË½÷¤Î±Ä¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÄÕ½Å¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÄÕ½Å¤ÏÌÜ¤ò¤½¤é¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢È¾º¸±ÒÌç¤«¤é¡Ö¤É¤ì¤À¤±¾þ¤êÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬À¥Àî¤ÎÌ³¤á¤è¡£Ç¯¤Ë£²Æü¤ÎµÙ¤ß¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤¬¤³¤ì¤À¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤Í¤¨¤±¤É¡¢¤ª¤Þ¤¨¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢Ç¯µ¨ÌÀ¤±¤Þ¤ÇÀ¥Àî¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤é¤»¤ë¤Î¤«¤¤¡×¤È¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢Éþ¤ò剝¤®¼è¤é¤ì¡¢ÂÇ¤Á¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿Í·½÷¤Î»àÂÎ¤òÊüÁ÷¡£¤³¤Î»þ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö£Î£È£Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¤³¤ÎÀ¥Àî¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡Ö£Î£È£Ë¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤ó¤Êæ·ÃÑ¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤È¤Ï¡×¤È¤Î¶Ã¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£