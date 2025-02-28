¡Ö·î¡¹3Ëü±ßÊ§¤¦¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËñÙ¤µ¤ì¡Ä¥á¥ó¥¨¥¹¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òËôÂß¤·¤·¤¿¿Í¤¬´Ù¤Ã¤¿àÃÏ¹öá
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤Ï¡¢°ãË¡¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤ä¡¢¤½¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Û¾ï¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬Å¹ÊÞ¤Î³ÈÂç¤ÎÂ®¤µ¤À¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÀÉ÷Â¯Å¹¤ÏÉ÷±ÄË¡¤Îµö²Ä¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç±Ä¶È¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤ÏÀÉ÷Â¯Å¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ú¤ÆÁ°¤Î¤¿¤á¡¢µö²Ä¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ê¤É¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È±Ä¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ä¶ÈÅ¹ÊÞ¤ÈÆ¯¤¯½÷À¤µ¤¨³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð±Ä¶È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³ÈÂçÂ®ÅÙ¤ÏÂ¾¤ÎÉ÷Â¯¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢à±Ä¶ÈÅ¹ÊÞá¤È¤Ê¤ëÄÂÂßÊª·ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖËè·î£³Ëü±ß¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤¤ÏÃ¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¡Ä
Âç³Ø»þÂå¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¥á¥ó¥¨¥¹¤ò³«¶È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿I¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ËôÂß¤·¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢£³Ëü±ß¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÈþÌ£¤·¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¤È¸å²ù¤ÎÇ°¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£
¡Ö¡Ø²¶¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²ÈÄÂ¤È¤ÏÊÌ¤ËËè·î£³Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÅÔÆâ¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤ò·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊI¤µ¤ó¡Ë
¤ª¸ß¤¤¤ËÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢I¤µ¤ó¤ÏÉÔ¿³¤Ë»×¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯Éô²°¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£È¾Ç¯¤Ï²ÈÄÂ¤Ç¤¢¤ë£·Ëü±ß¤ÈÅ¾ÂßÎÁ¤Î£³Ëü±ß¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÇÚ¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤â²»º»ÂÁ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡ØÈô¤Ð¤ì¤¿¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤ÆÂàµî¤Î¿½¤·½Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
Éô²°¤ÏÊÉ»æ¤¬Å½¤é¤ì¤ë¤Ê¤É²þÁõ¤µ¤ì¡¢É÷Ï¤¾ì¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸ÍÑ¤Î¥ª¥¤¥ë¤¬»¶Íð¤·¤Æ¥«¥Ó¤À¤é¤±¡£¶Ø±ì¤Ê¤Î¤Ë±ìÁð¤òµÛ¤Ã¤¿º¯À×¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÇÃã¶ìÃã¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£»ÄÃÖÊª¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂàµîÈñÍÑ¤¬¿ó¤ß¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÌÙ¤±Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ª¥«¥Í¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬°¤¤¤Ç¤¹¡£¼«¶È¼«ÆÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢»ö¤ÎÅ¿Ëö¤òÁ´¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢·ÀÌó°ãÈ¿¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¸¶¾õ²óÉüÈñÍÑ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆI¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤Ë¡£Éß¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÅöÁ³Â¤ê¤º¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸¶¾õ²óÉü¤Ë³Ý¤«¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï60Ëü±ß¡£¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤¿¤á´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ÎÆÃÌó¾ò¹à°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤äÉÔÆ°»º¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢°¼Á¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì±»öºÛÈ½¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏI¤µ¤ó¤¬Éô²°¤ò¼Ú¤ê¤¿ÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢º£¸åÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥á¥ó¥¨¥¹¤Ï¡ÖÉô²°¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤ÈÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£ÅÔÆâ¤Ç£³Å¹ÊÞ¤Û¤É¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿K¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Çä¾å¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÉô²°¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥á¥ó¥¨¥¹¤Ï´ÊÃ±¤ËÌÙ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï°ìÉô²°¤¢¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¤Ë¤Ï¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ò²Ô¤°¤È¤Ê¤ì¤ÐÉô²°¤òÂ¿¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÃÎ¿Í¤äÍ§¿Í¤ËÍê¤ß¡¢¡ÊI¤µ¤ó¤¬Íê¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡ËÉô²°¤òËôÂß¤·¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊK¤µ¤ó¡Ë
ÄÂÂß¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¼ý¤ä¿¦¶È¡¢´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶Ð¤áÀè¤Ê¤É¤ò½ñ¤¤¤Æ¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÇ¯¼ý¤¬¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¿®ÍÑ¾ðÊó¤Ë½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¿³ºº¤ÇÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Î¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥ó¥¨¥¹¶È³¦¤Ç¤ÏÌ¾µÁÂß¤·¡¢Å¾Âß¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ¶á¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ï¡¢ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥¨¥¹¾î¤Ë¡Ø¥·¥Õ¥È¤ÎÍ»ÄÌ¤äÎÉµÒ¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¤Ä¤±¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤ª¸ß¤¤¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¡¢Éô²°¤ò¼Ú¤ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÅ¹¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Å¦È¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿¬ÈøÀÚ¤êÍ×°÷¤Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¾µÁÂß¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤±¤òÊç½¸¤¹¤ëÃç²ð¶È¼Ô¤Þ¤Ç¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥á¥ó¥¨¥¹¥ª¡¼¥Ê¡¼Åù¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ÆÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¯¤ë¡£·ÀÌó°ìËÜ¤Ç¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¦¤«¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¥¹¥«¥¦¥È¤Î¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¤¤·¤¿³Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÉô²°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¼«¿È¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¿½÷¤âÆ¯¤«¤»¤ì¤Ð£²ÇÜ¤Î²¸¤òÇä¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
´ðËÜÅª¤ËÄÂÂßÊª·ï¤ÎÅ¾Âß¤Ï·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ËÉô²°¤òÂß¤¹¤Î¤ÏÉÔÆ°»º¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£»ö¸Î¤ä»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÁÊ¾Ù¤Ê¤É¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£I¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤É¤³¤í¤«Âç¤¤ÊÂ»¼º¤òÈï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¥á¥ó¥¨¥¹¤Î¿Íµ¤¤Ï²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¿·µ¬Å¹ÊÞ¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²ø¤·¤¤Í¶¤¤¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤À¤í¤¦¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit