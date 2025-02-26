満尾 正登壇！セリスタ『セレニウム；抗酸化機能を支える必須ミネラル』

セリスタは、2025年3月9日(日)に、満尾 正 先生(満尾クリニック / 院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料ZOOMオンラインセミナー『セレニウム；抗酸化機能を支える必須ミネラル』を開催します。

セリスタ『セレニウム；抗酸化機能を支える必須ミネラル』

セリスタは、2025年3月9日(日)に、満尾 正 先生(満尾クリニック / 院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料ZOOMオンラインセミナー『セレニウム；抗酸化機能を支える必須ミネラル』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『セレニウム；抗酸化機能を支える必須ミネラル』

満尾 正 先生 / Dr. Tadashi Mitsuo

満尾クリニック / 院長

日本キレーション協会 / 代表

1)セレノプロテインの働き

2)セレニウムと抗酸化作用

3)セレニウムと甲状腺機能

4)セレニウム欠乏・過剰症

※キーワード：セレニウム、抗酸化、甲状腺機能、欠乏・過剰症

講師紹介

満尾 正 先生 / Dr. Tadashi Mitsuo

満尾クリニック / 院長

日本キレーション協会 / 代表

満尾クリニック：https://www.drmitsuo.com/

日本キレーション協会：https://chelation.jp/

《経歴》

1957年横浜生まれ。

1982年、北海道大学医学部卒業。

内科研修を経て杏林大学救急医学教室講師として救急救命医療に従事。

ハーバード大学外科代謝栄養研究室研究員、救急振興財団東京研修所主任教授を経た後、キレーション治療とアンチエイジングを中心としたクリニックを2002年赤坂に開設、2005年広尾に移転、現在に至る。

著書に「125歳まで元気に生きる」小学館、「実践ハッピーエイジング」PHP、「40代からの太らない体のつくり方」三笠書房、「16の老けない習慣」主婦の友社、「食べる投資」アチーブメント社など多数。

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 28 Stage 6

■開催日時 ：2025年3月9日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 ：ZOOMオンラインセミナー

■プログラム ：10:00オープニング・主催者挨拶

10:20『セレニウム；抗酸化機能を支える必須ミネラル』

満尾 正 先生／Dr. Tadashi Mitsuo

満尾クリニック／院長

日本キレーション協会／代表

12:00エンディング

■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定 ※一般の方はご参加できません。

■定員 ：1,000人

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