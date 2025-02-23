ÍµÈ¹°¹Ô¡¢»³ÅÄË®»Ò¤Èµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡È°ø±ï¡É¤¬¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë23ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¤¢¤ÎÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³ÅÄË®»Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÍµÈ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢Ë®»Ò¤µ¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÂÀÅÄ¥×¥í¤ò¼¤á¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤°¤é¤¤¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤«¤â¡£¡È¤¢¤Ã¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡¢»³ÅÄ¤Î¡ÖÂÀÅÄ¥×¥íÆÈÎ©ÁûÆ°¡×¡Ê19Ç¯¡Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡È°ø±ï¡É¤¬¤¢¤ë¡£»³ÅÄ¤¬¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¡ÖÍµÈ¤¬°¤¤¤Î¤è¡£¥é¥¸¥ª¤«²¿¤«¤Ç¡È»³ÅÄË®»Ò¤¬¤ä¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤«¤é¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö²¶¤é¤Ç¿´ÇÛ¤·¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦!¡×¤Ê¤É¤È¡¢±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£