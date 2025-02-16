µÜº¬À¿»Ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¡ÈËüÇî»ØÅ¦¥¹¥ë¡¼¡É¤ËÈãÈ½¡ÄÇÈÌæ¸Æ¤ó¤À¡È¥Ç¡¼¥Ö¼¸ÀÕ¡É¤«¤é1¥«·î¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¡ÈÀ¸ÊüÁ÷MC¡É¤Î»ñ¼Á¡¡
¡¡2024Ç¯5·î¤´¤í¤Þ¤Ç5kg2400±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤¬¡¢Àè·î4000±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°Û¾ï¤ÊÊÆ¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡ÖÎ®ÄÌ¤Î±ß³ê²½¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë100Ëü¥È¥ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó2³ä¤È¤Ê¤ë21Ëü¥È¥ó¤ò»Ô¾ì¤ËÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤òÊóÆ»¡£»Ê²ñ¤ÎµÜº¬À¿»Ê¤Î¤È¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¤Ç100Ç¯Â³¤¯Ï·ÊÞ²·ÇäÅ¹¡Ø±Û¸å²°ÊÆ¹òÅ¹¡Ù¤Îº´¡¹ÌÚ¿µ¸ã¼ÒÄ¹¤Ë¡¢»Ê²ñ¤ÎµÜº¬À¿»Ê¤µ¤ó¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¼ÒÄ¹¤ÏÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¸½¾õ¤ò¸ì¤ê½ª¤¨¡¢µÜº¬¤µ¤ó¤¬¡ØÂçÊÑ¤ªË»¤·¤¤¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÃæ·Ñ¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ø¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢2¤Ä¤°¤é¤¤¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢µÜº¬¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤É¤¦¤¾¡Ù¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ø¤¢¤Î¡¢ÂçºåËüÇî¡¢¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤³¤ì¤ÇÅêµ¡Åª¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇã¤¤Àê¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡Ù
¡¡¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥ï¥¤¥×¤Ë±Ç¤ëµÜº¬»á¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤³¤Î»ØÅ¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤µ¤º¡¢¿ôÉÃ´Ö²¡¤·ÌÛ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¼ÒÄ¹¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î±Æ¶Á¤âÂ³¤±¤Æ»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÜº¬¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÂçºåËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡È´°Á´¥¹¥ë¡¼¡É¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡Ö¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È÷ÃßÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Áí¹çÅª¤ËÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Ê¤¼ÂçºåËüÇî¤È¤¤¤¦Í×°ø¤À¤±¤òÌµ»ë¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡µÜº¬¤µ¤ó¤Ï1¥«·îÁ°¡¢1·î7Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤òÆÍÁ³¡Ø¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡¢ÈÖÁÈ¡ªµ¤¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¼¸ÀÕ¡£¡ØËÜÅö¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÉÔËþ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥Ç¡¼¥Ö¤µ¤ó¤â¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¡¢¥Ç¡¼¥Ö¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡ÔÅ·µ¤Í½Êó¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Ê¤¤¤«¤éµÜº¬ÀèÀ¸¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï²¼¤Ç¥Ð¥±¥Ä»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤ÇÃÛ¤¤¤¿´Ø·¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¡È¤µ¤¹¤¬¤Ë¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡É¡ÈÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µÜº¬¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¼è¤Ã¤¿¡ÈÂÖÅÙ¡É¤ÇÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2021Ç¯7·î¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÉë¤¤¤¿¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤È¼¹Ù¹¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÀåË¯±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤àµÜº¬»á¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥¥ã¥é¤¬Ç»¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î´é¡É¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯´§ÈÖÁÈ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤ÎµÜº¬¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢¡È¸«¤Æ¤¤¤Æ¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢½µ´©»ï¤¬¹Ô¤¦¡Ø·ù¤¤¤ÊMC¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×ÁØ¤Î¾ïÏ¢¡£»ëÄ°¼ÔÎ¥¤ì¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂçºåËüÇî¤Î·ï¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ÈËüÇî¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ô¤¯¸ÀµÚ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤È¤â»õÀÚ¤ì¤Î°¤¤»Ñ¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬²þÊÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢MC¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡ÈÂçºå¤ÎÈÖÁÈ¡É¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËüÇî¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£