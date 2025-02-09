¡Ö¡È¾åÇ¼¡ÉÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò¤ËÀø¤à¡È´í¸±¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¡É¤ÈÆó¼¡Èï³²¤Î²ÄÇ½À
Âè109²ó¡¡°ÂÆ£Í¥»Ò
¡¡ÀÈï³²¤òÁÊ¤¨½Ð¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èï³²¤ÎÀ¼Á¾å¡¢´ÊÃ±¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¾¾è¤ê½Ð¤¿¤³¤È¤ÇÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤ÎÆó¼¡Èï³²¤Ë¹ç¤¦¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÏ¡çÖ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ä¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡¢¼ã¤«¤ê¤·Æü¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡¡½÷À¤¬Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤Ê¤¼¤«½÷À¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈðëîÃæ½ý¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢Æó¼¡Èï³²²½¤ò¾·¤¯È¯¸À¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤½¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ë»Å»ö¤ò³ä¤ê¿¶¤ëÎ©¾ì¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÔÀ®´´Éô¤¬ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤È¤Î²ñ¿©¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤òÍ¶¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢½÷À¤¬Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÆüËÜÃæ¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢1·î26ÆüÊüÁ÷¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡ØFNN¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥à¡Ù¡ØFNN¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØÄ¾·âLive ¥°¥Ã¥Ç¥£¡Ù¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼ç¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿½÷À¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢17Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥É¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤òÁ´¤¯²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤¤¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢À¤òÈ¼¤¦ÀÜÂÔ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1ÅÙ¤¿¤ê¤È¤â¡¢30Ç¯¶á¤¯¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤â»ä¼«¿È¤¬¸½Ç§¤·¤¿¤ê¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ä±½¤¹¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÈ¿¥Åª¤ÊÀÀÜÂÔ¤ÎÂ¸ºß¤ò°Å¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¾¡¤ÁÁÈ¤ÎÏÀÍý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤µ¤ó¤¬ÀÈï³²¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡¡º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤âÅ¬ÀÚ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£28Æü¤Î²ñ¸«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¡¦¹Á¹À°ì»á¤Ï½÷À¤ÎÀÈï³²¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼¼¤Ë¤ÏÄÌÊó¤»¤º¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹Á»á¤Ï¡Ö¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¤ò¤ª¤½¤ì¤¿¡×¡Ö½÷À¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤ÏÌäÂê¤ò¤â¤ß¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤·¡¢ÀìÌç²È¤â¼«¼ÒÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼¼¤ò¿®ÍÑ¤»¤º¤ËÊú¤¨¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¼¡Èï³²¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë²ÄÇ½À
¡¡º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ë²ñ¼Ò¤Ï²¿¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼¼¤¬Ì¾¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤Û¤ÉÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¸ý¤ò¤Ä¤°¤à¤«¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Åö»ö¼Ô¤¬¸ì¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼Ò°÷¤¬¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ÎÉÔ¼êºÝ¤äÉÔ¾Í»ö¤ò¡¢¥¹¥¿¡¼¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î°ÂÆ£¤µ¤ó¤ËÏÃ¤¹¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¸À¤¤Êý¤¬Æó¼¡Èï³²¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Éô²¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆµÙ¿¦¤·¤¿¤ê¡¢¼¤á¤¿¤ê¤·¤¿¤¢¤²¤¯¡¢Ã¯¤«¤¬Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤¢¤ª¤¦¤È¡¢Éô²¼¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«?¡×¤ÈÊ¹¤¤È¤êÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤ä¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬»ý¤Ä¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ê»×¤¤¹þ¤ß¡Ë¤Î¤»¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤â¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»ö¼Â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÊª»ö¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÏÀÍýÅª¤Ê¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤¬Æó¸®ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÃ¯¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Ð¥ó¥É¥ï¥´¥ó¸ú²Ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤ÏÎ¾Êý¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¹ÔÎó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÈÀ¸Â¸¼Ô¥Ð¥¤¥¢¥¹¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß
¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤â¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ²ñ¼Ò¤ò¤ä¤á¤¿¤ê¡¢µÙ¿¦¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤¢¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë²æËý¤·¤¿¤È¤«¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤ÎÊóÉü¤ò¶²¤ì¤Æ¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¶ìÄË¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤ó¤À¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¿Í¤Î½¸ÃÄ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¿Í¡×¤ËÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢Âç¾æÉ×¤ÈÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²á¹ó¤Ê´Ä¶¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬¼«Á³¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡ÖÀ¸Â¸¼Ô¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬Æ¯¤¯¤È¡Ö»ä¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥éÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÙ¤ò±Û¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈï³²¤½¤Î¤â¤Î¤òâä¾®²½¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÈï³²¤òÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¿Í¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È²ò¼á¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈï³²¼Ô¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤Ë¹Ô¤¡¢Æó¼¡Èï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÎ©¾ì¤ÇÆó½½Âå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢±¿¤ÈºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼À¸Â¸¼Ô¡É¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊóÆ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤ÏÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤Î´ñÀ×¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ´õË¾¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍÑ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼À¸Â¸¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Î½÷À¤Î¡È³Êº¹"¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¿Î²ÊÍ§Î¤¡Ê¤Ë¤·¤Ê¡¦¤æ¤ê¡Ë
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø½µ´©SPA¡ª¡Ù¡ØGINGER¡Ù¡Østeady.¡Ù¤Ê¤É¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÏÀ¡¢½÷»Ò¥¢¥ÊÈãÉ¾¤ò´ó¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Çº§³è¤ËÇº¤àÃË½÷¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯¤Ë¡Ø´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤Îº§³è¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¡ª¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢°ÛÎã¤Î½÷À¸þ¤±º§³èËÜ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Ð´±·³¡¢Éé¤±¤ì¤ÐÂ±·³¡×