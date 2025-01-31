広い視野が得られる！ 2024年12月に売れた双眼鏡TOP10 2025/1/31
「BCNランキング」2024年12月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
3位 PENTAX タンクローR 8X21 UCF R
タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）
4位 スポーツスターEX 10x25D CF
スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
5位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
6位 スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
7位 Trip light 10x21 RC II ダークシルバー
Trip light 10x21 RC II ダークシルバー（OMデジタルソリューションズ）
8位 コールマン M10X21 シルバー
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
9位 アトレックII HR8X32WP
アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
10位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド（OMデジタルソリューションズ）
Do・Nature 7X18
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
3位 PENTAX タンクローR 8X21 UCF R
タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）
4位 スポーツスターEX 10x25D CF
5位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
6位 スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
7位 Trip light 10x21 RC II ダークシルバー
Trip light 10x21 RC II ダークシルバー（OMデジタルソリューションズ）
8位 コールマン M10X21 シルバー
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
9位 アトレックII HR8X32WP
アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
10位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド（OMデジタルソリューションズ）
Do・Nature 7X18
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。