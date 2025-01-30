GACKT¡¡¥Õ¥¸¡È¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¡É¤Ë»ä¸«¡Ö´¶¾ðÅª¤Êµ¼Ô¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¡×¤â¡ÖÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¿ÍÊª
¡¡²Î¼ê¡¦GACKT¡Ê51¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£27Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢Æ±¶É¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£Æ±ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ÎÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¼Õºá¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¸«Á°¤Ë¤Ï²ÅÇ¼½¤¼£»á¤â²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£À¶¿å¸¼£»á¤¬¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡10»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ö²ñ¸«¤Ç¤Ï¼ÁÌä¼ÔÂ¦¤ÎÌäÂê¤âÏªÄè¡£¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤ò¼ÂÌ¾¤Çµó¤²¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2¼¡Èï³²¤Î²ÄÇ½À¤ËÌµÆÜÃå¤Êµ¼Ô¤â¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÌäÂê¤ÎÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼Áµ¿±þÅú¤¬30Ê¬°Ê¾å¤âÃæÃÇ¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤¬ÅÜ¹æ¤ÇÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¾¯¤·¸«¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡ÖÂçÈ¾¤Ï´¶¾ðÅª¤Êµ¼Ô¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤µ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ÇÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëHEADLINE¤ÎÀÐÅÄµ¼Ô¤È¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ì¤ÈÂ¾¤Îµ¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿ÄÌÈÎ¿·Ê¹¤Îº´Æ£µ¼Ô¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹Ó¤ì¤ë²ñ¸«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿µ¼Ô2¿Í¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²ñ¸«¤Î¾ì¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤µ¼Ô¤¬Â¿¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥¯¤À¤±¤«¡©´¶¾ðÅª¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤²¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±¢¼¾¤Ê¼ÁÌä¤ä¡¢Æ²¡¹½ä¤ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢ÇÍÀ¼¤òÈô¤Ð¤¹ÃÕÀÛ¤Êµ¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤éÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£