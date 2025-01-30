¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ÏÍ··â¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¼éÈ÷ÌÌ¡©¡¡ºòµ¨12°Ì¤À¤Ã¤¿»°¿¶Ã¥¼èÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤«
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ï¼éÈ÷¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î´´Éô¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º±¦Íã¤Èº¸Íã¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï¡¢¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï·è¤·¤Æ¹¤¯¤Ê¤¤¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÏÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¤¬¼éÈ÷ÎÏ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÌî¤Ï¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·ø¼Â¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¥¥à¡¦¤Ø¥½¥ó¤â°ÜÀÒ¤·¤¿¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð»°ÎÝ¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Í··â¼ê¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤È½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò·Ð¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¾åÃ£¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë32ºÐ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï35ºÐ¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï34ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤È¥¯¥ê¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÏÆâÌî¤Î¹µ¤¨Áª¼ê¤È¤·¤Æ¿å½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤È¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¢¥¦¥È¥Þ¥ó¤â³°Ìî¤Î¹µ¤¨Áª¼ê¤È¤·¤Æ·×»»¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤â¤¦1¿Í¤ÎFA¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¼éÈ÷¤ÎÉÔ°Â¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÅê¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤³¤È¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢»°¿¶Ã¥¼èÎ¨¤Ï12°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥¨¡¼¥Ä¤ò³ÍÆÀ¡¢¤³¤Î½ç°Ì¤ÏÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£