¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Î¡ÈÄãÉ¾²Á¡É¤ËÇº¤à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£ÈÈ¿Í¤È»×¤·¤50ÂåÃËÀ¤ËÄ¾ÀÜ¡Ö¸ý¥³¥ß¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¤¿·ë²Ì¡Ä
¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤Å¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Î¸ý¥³¥ß¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¾¯¤·¤Ç¤â¾ðÊó¤ò½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¿Í¤ÎÀ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¡ÈËÜÅö¤Î¡ÉÉ¾²Á¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÏÊý¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÅ¹Ä¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÄÍËÜ¤ß¤æ¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦46ºÍ¡Ë¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¤Î¸ý¥³¥ßÈï³²¤òÈï¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¢¡ÄãÉ¾²Á¸ý¥³¥ß¤Î±Æ¶Á¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¡Ä
¡Ö¤¢¤ë¤È¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î»Ò¤¬¡¢¡ØÅ¹Ä¹¡¢¤³¤ì¸«¤Æ¤Þ¤¹¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Î¸ý¥³¥ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤ÏÌÜÎ©¤Ä¸ý¥³¥ß¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¯¡¢É¾²Á¤âÊ¿¶ÑÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Ò¤È·î¤Î´Ö¤Ë10·ï°Ê¾å¤ÎÄãÉ¾²Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÄÍËÜ¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£Å¹°÷¤ÎÂÖÅÙ¤ä²Á³Ê¤Ø¤ÎÊ¸¶ç¡¢Æù¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«ÌîºÚ¤ËÃî¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤â³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï½µ¤Ë1¤Ä¤Û¤É¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®¤µ¤ÊÄ®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¤¤±½¤Ï¹¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î±þÊç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¸ý¥³¥ß¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´¶¤¸¤¿¡ÈÉÔ¼«Á³¤µ¡É
¡¡¸ý¥³¥ß¤Î¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢ÄÍËÜ¤µ¤ó¤Ïº¤ÏÇ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤¬±³¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿·¤·¤¤ÄãÉ¾²Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿´Â¡¤¬¥¥å¥Ã¤ÈÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¸ý¥³¥ß¤Ã¤Æ¡¢Á´ÉôËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Å¹¤Î¤³¤È¤â½¾¶È°÷¤Î¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ý¥³¥ß¤ÎÊý¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÖÅÙ¤Î°¤¤»Ò¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»Ò¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤«¡×
¡¡²ò·è¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø»ÍÇ¯À¸¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤¬¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢¤¿¤Ö¤ó°ì¿Í¤Î¿Í¤¬½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢ÄãÉ¾²Á¤ò¤Ä¤±¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÄÍËÜ¤µ¤ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡Ý¤Ë¤·¤«¸ý¥³¥ß¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔ¼«Á³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ý¥³¥ß¤ò½ñ¤¯¿Í¤Ï¡¢Â¾¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤âÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤É¾²Á¤â¡¢°¤¤É¾²Á¤â¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡×
¢¡ËèÆüÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿50ÂåÃËÀ¤¬ÈÈ¿Í¤«¤â¡©
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤¬Ê£¿ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤ê¡¢°ã¤¦¿Í´Ö¤òÁõ¤Ã¤ÆÄãÉ¾²Á¤ÎÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡©
¡Ö³Î¿®¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÄÍËÜ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤ê¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢50Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬¤è¤¯ÍèÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤é·ë¹½¤ÊÉÑÅÙ¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥¯¥ì¡¼¥àÆâÍÆ¤ÏÍÍ¡¹¤À¡£Å¹°÷¤¬°§»¢¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤ªÄà¤ê¤òÅÏ¤¹¤È¤¤ËÌµ°¦ÁÛ¡£ÁÚºÚ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÄÍËÜ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÃËÀµÒ¤Î°Õ¸«¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢²þÁ±¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï²þÁ±¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃËÀµÒ¤Î¡È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É¤ÎÉÑÅÙ¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡È¥¯¥ì¡¼¥à¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾å»Ê¤Î¤è¤¦¤Ê°Ò°µ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¡¢¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤ªÏÍ¤Ó¤ÎÉÊ¤òÍ×µá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¡Ä
¡¡¤½¤ÎÃËÀµÒ¤ÏÍèÅ¹¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤ºÄÍËÜ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÄÍËÜ¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¤¤¤Æ¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ç¡¢³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬Î¢¤Þ¤Ç¸Æ¤Ó¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡ÃÏÊý¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÅ¹Ä¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÄÍËÜ¤ß¤æ¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦46ºÍ¡Ë¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¤Î¸ý¥³¥ßÈï³²¤òÈï¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¢¡ÄãÉ¾²Á¸ý¥³¥ß¤Î±Æ¶Á¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¡Ä
¡Ö¤¢¤ë¤È¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î»Ò¤¬¡¢¡ØÅ¹Ä¹¡¢¤³¤ì¸«¤Æ¤Þ¤¹¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Î¸ý¥³¥ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤ÏÌÜÎ©¤Ä¸ý¥³¥ß¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¯¡¢É¾²Á¤âÊ¿¶ÑÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Ò¤È·î¤Î´Ö¤Ë10·ï°Ê¾å¤ÎÄãÉ¾²Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¾®¤µ¤ÊÄ®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¤¤±½¤Ï¹¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î±þÊç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¸ý¥³¥ß¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´¶¤¸¤¿¡ÈÉÔ¼«Á³¤µ¡É
¡¡¸ý¥³¥ß¤Î¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢ÄÍËÜ¤µ¤ó¤Ïº¤ÏÇ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤¬±³¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿·¤·¤¤ÄãÉ¾²Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿´Â¡¤¬¥¥å¥Ã¤ÈÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¸ý¥³¥ß¤Ã¤Æ¡¢Á´ÉôËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Å¹¤Î¤³¤È¤â½¾¶È°÷¤Î¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ý¥³¥ß¤ÎÊý¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÖÅÙ¤Î°¤¤»Ò¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»Ò¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤«¡×
¡¡²ò·è¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø»ÍÇ¯À¸¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤¬¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢¤¿¤Ö¤ó°ì¿Í¤Î¿Í¤¬½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢ÄãÉ¾²Á¤ò¤Ä¤±¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÄÍËÜ¤µ¤ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡Ý¤Ë¤·¤«¸ý¥³¥ß¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔ¼«Á³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ý¥³¥ß¤ò½ñ¤¯¿Í¤Ï¡¢Â¾¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤âÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤É¾²Á¤â¡¢°¤¤É¾²Á¤â¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡×
¢¡ËèÆüÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿50ÂåÃËÀ¤¬ÈÈ¿Í¤«¤â¡©
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤¬Ê£¿ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤ê¡¢°ã¤¦¿Í´Ö¤òÁõ¤Ã¤ÆÄãÉ¾²Á¤ÎÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡©
¡Ö³Î¿®¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÄÍËÜ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤ê¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢50Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬¤è¤¯ÍèÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤é·ë¹½¤ÊÉÑÅÙ¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥¯¥ì¡¼¥àÆâÍÆ¤ÏÍÍ¡¹¤À¡£Å¹°÷¤¬°§»¢¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤ªÄà¤ê¤òÅÏ¤¹¤È¤¤ËÌµ°¦ÁÛ¡£ÁÚºÚ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÄÍËÜ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÃËÀµÒ¤Î°Õ¸«¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢²þÁ±¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï²þÁ±¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃËÀµÒ¤Î¡È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É¤ÎÉÑÅÙ¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡È¥¯¥ì¡¼¥à¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾å»Ê¤Î¤è¤¦¤Ê°Ò°µ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¡¢¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤ªÏÍ¤Ó¤ÎÉÊ¤òÍ×µá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¡Ä
¡¡¤½¤ÎÃËÀµÒ¤ÏÍèÅ¹¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤ºÄÍËÜ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÄÍËÜ¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¤¤¤Æ¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ç¡¢³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬Î¢¤Þ¤Ç¸Æ¤Ó¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£