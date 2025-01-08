¿Íµ¤YouTuber´Øº¬¤ê¤µ¡¢½é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î´¶Æ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¾¯¤·¸å¡¢¤ª»Ò¤Ô¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿Íµ¤YouTuber¤Î´Øº¬¤ê¤µ¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢Ë´¤Â©»Ò¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
´Øº¬¤Ï¡Öº£·î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤³¤¦!¤È¤Õ¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢µÞ¤¤¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¡¢³°Çñ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ª»Ò¤Ô¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»Ò¶¡¤ÎÈ¿±þ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î»þ¤Ë¤º¡¼¤Ã¤ÈÅ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¤¿¤À¤¸¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Æ¤ª»Ò¤Ô¤ÎÆ·¤ÎÃæ¤Ë¥¥é¥¥é¤Ê¥Õ¥í¡¼¥È¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿§¤ó¤Ê»É·ã¤ä·Ð¸³¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¼¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¿¼¤á¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤Î½é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¾¯¤·¸å¡¢¤ª»Ò¤Ô¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤Ï¡¡º£Æü¤Ï¤¸¤á¤Á¤ã¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢º£¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
SekineRisa
´Øº¬¤Ï¡Öº£·î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤³¤¦!¤È¤Õ¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢µÞ¤¤¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¡¢³°Çñ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ª»Ò¤Ô¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»Ò¶¡¤ÎÈ¿±þ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î»þ¤Ë¤º¡¼¤Ã¤ÈÅ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¤¿¤À¤¸¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Æ¤ª»Ò¤Ô¤ÎÆ·¤ÎÃæ¤Ë¥¥é¥¥é¤Ê¥Õ¥í¡¼¥È¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿§¤ó¤Ê»É·ã¤ä·Ð¸³¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¼¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¿¼¤á¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤Î½é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¾¯¤·¸å¡¢¤ª»Ò¤Ô¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤Ï¡¡º£Æü¤Ï¤¸¤á¤Á¤ã¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢º£¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
SekineRisa