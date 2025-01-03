¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¡ËèÇ¯¹±Îãà£±Ç¯´Ö¶Ø»ß´ë²èá¤òÈ¯É½¡Ä»ëÄ°¼Ô¤Ï¶Ã¤¡Ö²áµîºÇ¹â¤ËÂçÊÑ¤«¤â¡×
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤¬£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö£±Ç¯´Ö¡û¡û¶Ø»ßÀ¸³è¡×´ë²è¤Ç¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤Î¡Ö£±Ç¯´Ö¤ª²Û»Ò¶Ø»ßÀ¸³è¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¶Ø»ß¡×¡Ö»äÉþ¶Ø»ß¡×¡ÖÊÆ¶Ø»ß¡×¡¢ºòÇ¯¤Ï¡Ö¾®ÇþÊ´¶Ø»ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ë²è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Î»Ù¤¨¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËÍ¤Î¿©À¸³è¤Î£¹£°¡ó¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö£±Æü¤Ë£±²ó¤ÏÉ¬¤º¥³¥ó¥Ó¥Ë¹Ô¤¯¤·¡¢¤´ÈÓ¤â´ðËÜÅª¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡£³°½Ð¤â¤Û¤È¤ó¤É¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¶Ø»ßÀ¸³è¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿¼Ìë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©¤ä¤ª²Û»Ò¤ÎÇã¤¤¿©¤¤¤¬·ò¹¯¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤Ç¡Ö£²£´»þ´Ö¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª²Û»Ò¤È¥¢¥¤¥¹¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ï¤Þ¤º¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©¤Ê¤É¤â¶Ø»ß¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥¤¥ì¤ä£Á£Ô£Í¤ÎÍøÍÑ¤â¸·¶Ø¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²áµîºÇ¹â¤ËÂçÊÑ¤«¤â¡×¡Ö·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö»ÙÊ§¤¤¡¢¶ä¹Ô¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤â¶Ø»ß¤«¡Ä¡×¡ÖÀ¸³è¸«Ä¾¤¹¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£