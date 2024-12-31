À¼Í¥¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡¢PTSD¤Ç°ìÉô³èÆ°À©¸Â¤Ø¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡¥×¥ê¥¥å¥¢¡¦¥¸¥ç¥¸¥ç¼ç±é¤Î¿Íµ¤À¼Í¥
¡¡À¼Í¥¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤¬¡¢¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²(PTSD)È¯¾É¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô³èÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤¬12·î31Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1½µ´ÖÁ°¤Ï¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ä¥¸¥ã¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡×¤¬¡Ø¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²(PTSD)¡ÙÈ¯¾É¤Î°Ù¡¢Ã´Åö°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢²óÉü¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢°ìÉô³èÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡£»öÌ³½êHP¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¿ô¥ö·îÁ°¤Ë¡Ø¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²(PTSD)¡Ù¤òÈ¯¾É¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´üÂÔ¤ä±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¿ô¥ö·î´ÖÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ°ìÆü¤âÁá¤¯¿´¿È¶¦¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢»öÌ³½ê¤ä¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿°Ù¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö°ìÉô³èÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÈ¯¾É¤Î¸¶°ø¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»ö¾ð¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Á§º÷¤ä²±Â¬¤ÎÈ¯¿®¡¦½ñ¤¹þ¤ßÅù¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤½¤ì¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤À½ºî¿Ø¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç³§ÍÍ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äºîÉÊ¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß½Ð±éÃæ¤ÎABEMA¤ÎÀ¼Í¥¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÀ¼Í¥¤ÈÌë¤¢¤½¤Ó¡×¶âÍËÆüMC¤Ï¡¢´ØÃÒ°ì¤È¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤«¤é´ØÃÒ°ì¤È²¬ËÜ¿®É§¤ËÊÑ¹¹¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢1·îÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤´½Ð±é¤¬¤ªµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÍýMC¤Ï²¬ËÜ¿®É§¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡Á¥¸¥å¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥¥å¥¢¥µ¥Þ¡¼¡¿²Æ³¤¤Þ¤Ê¤ÄÌò¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè6Éô¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥¹¥È¡¼¥ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡Ù¶õ¾ò½ùÎÑÌò¡¢¡Ø¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë¡©¡Ù¼ÓÁÒ¤Ò¤Ó¤Ìò¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¥Ñ¥ó¥¸Ìò¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥Ñ¥ï¡¼Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¤Ç¡¢2020Ç¯¤ÎÂè14²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTSD¤Ï¡¢¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPosttraumatic Stress Disorder¡Ë¤ÎÎ¬¤Ç¡¢À¸»à¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¡¢¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤Îµ²±¤¬Åö»þ¤Î¶²ÉÝ¤äÌµÎÏ´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ÀÈï³²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¼Â´¶¤òÀ¸¤¸¤ëÉÂµ¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Î1.3¡ó¤ËÀ¸¤¸¤ë¤È¤µ¤ì¡¢3¥ö·î°ÊÆâ¤ËÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¼«Á³²óÉü¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â°ìÄê¿ô¤ÎÊý¤Ï¼«Á³²óÉü¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤â¤¢¤ë¡£¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1½µ´ÖÁ°¤Ï¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ä¥¸¥ã¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡×¤¬¡Ø¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²(PTSD)¡ÙÈ¯¾É¤Î°Ù¡¢Ã´Åö°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢²óÉü¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢°ìÉô³èÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡£»öÌ³½êHP¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¿ô¥ö·îÁ°¤Ë¡Ø¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²(PTSD)¡Ù¤òÈ¯¾É¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´üÂÔ¤ä±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¿ô¥ö·î´ÖÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ°ìÆü¤âÁá¤¯¿´¿È¶¦¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢»öÌ³½ê¤ä¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿°Ù¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö°ìÉô³èÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÈ¯¾É¤Î¸¶°ø¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»ö¾ð¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Á§º÷¤ä²±Â¬¤ÎÈ¯¿®¡¦½ñ¤¹þ¤ßÅù¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤½¤ì¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤À½ºî¿Ø¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç³§ÍÍ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äºîÉÊ¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß½Ð±éÃæ¤ÎABEMA¤ÎÀ¼Í¥¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÀ¼Í¥¤ÈÌë¤¢¤½¤Ó¡×¶âÍËÆüMC¤Ï¡¢´ØÃÒ°ì¤È¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤«¤é´ØÃÒ°ì¤È²¬ËÜ¿®É§¤ËÊÑ¹¹¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢1·îÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤´½Ð±é¤¬¤ªµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÍýMC¤Ï²¬ËÜ¿®É§¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡Á¥¸¥å¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥¥å¥¢¥µ¥Þ¡¼¡¿²Æ³¤¤Þ¤Ê¤ÄÌò¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè6Éô¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥¹¥È¡¼¥ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡Ù¶õ¾ò½ùÎÑÌò¡¢¡Ø¥À¥ó¥Ù¥ë²¿¥¥í»ý¤Æ¤ë¡©¡Ù¼ÓÁÒ¤Ò¤Ó¤Ìò¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¥Ñ¥ó¥¸Ìò¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥Ñ¥ï¡¼Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¤Ç¡¢2020Ç¯¤ÎÂè14²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTSD¤Ï¡¢¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPosttraumatic Stress Disorder¡Ë¤ÎÎ¬¤Ç¡¢À¸»à¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¡¢¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤Îµ²±¤¬Åö»þ¤Î¶²ÉÝ¤äÌµÎÏ´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ÀÈï³²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¼Â´¶¤òÀ¸¤¸¤ëÉÂµ¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Î1.3¡ó¤ËÀ¸¤¸¤ë¤È¤µ¤ì¡¢3¥ö·î°ÊÆâ¤ËÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¼«Á³²óÉü¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â°ìÄê¿ô¤ÎÊý¤Ï¼«Á³²óÉü¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤â¤¢¤ë¡£¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡£