¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¡¢177Ì¾¤Î»àË´³ÎÇ§¡¡È¯À¸³µÍ×ÌÀ¤é¤«¤Ë
´Ú¹ñ¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤Ï¡¢¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ7C2216ÊØ¤¬Ì³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÂçÇË¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¾è°÷¾èµÒ177Ì¾¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±ÊØ¤Î¾è°÷¾èµÒ181Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢¸á¸å6»þÈ¾»þÅÀ¤Ç177Ì¾¤Î»àË´¤È2Ì¾¤ÎÉé½ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£2Ì¾¤¬¸½ºß¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¡£Éé½ý¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤âµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ç¡¢ÃËÀ¤È½÷À¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1Ì¾¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿È¯À¸³µÍ×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä»·²¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¶ÛµÞ»öÂÖ¤òÀë¸À¤·¤¿¸å¡¢Æ¹ÂÎÃåÎ¦¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¸áÁ°8»þ54Ê¬¡§´ÉÀ©¤¬ÃåÎ¦¤òµö²Ä
¸áÁ°8»þ57Ê¬¡§´ÉÀ©¤«¤éÄ»·²²óÈò¤ÎÃí°Õ´µ¯¤òÄó¶¡
¸áÁ°8»þ59Ê¬¡§Áà½Ä»Î¤«¤éÄ»·²¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤òÀë¸À
¸áÁ°9»þ¡§Æ±µ¡¤¬ÃåÎ¦¤ò»î¤ß¤ë
¸áÁ°9»þ3Ê¬¡§Æ±µ¡¤¬¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤ËÃåÎ¦¤·¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÄä»ß
¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¡¢·³¤Ê¤É1,572Ì¾¤òÆ°°÷¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±8Ì¾¤È¹Ò¶õ°ÂÁ´´ÆÆÄ´±9Ì¾¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç»Ä³¼¤Î¼ý½¸¤ä¾Úµò²ó¼ýÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£