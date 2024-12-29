韓国チェジュ航空の旅客機が衝突事故
『韓国チェジュ航空の旅客機が衝突事故』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年1月6日
2024年12月31日
2024年12月30日
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韓国の旅客機事故、英国航空専門家が分析「滑走路の外壁は犯罪に近い」
滑走路の外壁に衝突しなければ、周囲の野原で止まったはずだと予測
中央日報
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韓国の旅客機事故、同一機種で異常確認 事故原因と同じランディングギアに
原因としてランディングギア（着陸装置）の異常が指摘されている
中央日報
2024年12月29日
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韓国のチェジュ航空機事故の発生概要が明らかに 177人の死亡が確認
乗員乗客181人のうち、午後6時半時点で177人の死亡と2人の負傷が確認された
Traicy
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韓国の航空機事故を地元メディアが報道「救急隊員が遺体を運んでいた」
テレビの記者は「現場は悲惨だ。救急隊員が遺体を運んでいた」と伝えた
共同通信
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チェジュ航空、務安国際空港での事故を報告・謝罪 年末に日本にも衝撃
チェジュ航空は同社サイトを更新し、「深くお詫び申し上げます」と謝罪
オリコンニュース
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韓国旅客機の事故で搭乗者大半が死亡か バードストライクが起きた可能性も
これまでに85人の死亡が確認されたという
FNNプライムオンライン