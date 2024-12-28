¡Ö¥ì¥¤¥½¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤ÈÎø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×ÇðFW¥Õ¥í¡¼¥È¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬·èÄê
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï28Æü¡¢FW¥Õ¥í¡¼¥È(26)¤¬º£µ¨¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¹ñÀÒ¤Î¥Õ¥í¡¼¥È¤Ïºòµ¨¤ËÇð¤Ø²ÃÆþ¡£º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üFW¥Õ¥í¡¼¥È
(Jay Roy Jornell GROT)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯3·î13Æü(26ºÐ)
¢£¹ñÀÒ
¥ª¥é¥ó¥À
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
193cm/99kg
¢£·ÐÎò
NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó(¥ª¥é¥ó¥À)-¥ê¡¼¥º(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)-VVV(¥ª¥é¥ó¥À¡¢´ü¸ÂÉÕ¤)-¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»(¥ª¥é¥ó¥À¡¢´ü¸ÂÉÕ¤)-¥ª¥¹¥Ê¥Ö¥ê¥å¥Ã¥¯(¥É¥¤¥Ä)-¥Ó¥Ü¡¼(¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯)-Çð
¢£½Ð¾ìÎò(¹ñÆâ¤Î¤ß)
J1¥ê¡¼¥°:21»î¹ç1ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:6»î¹ç2ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î2Ç¯´Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¥ì¥¤¥½¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ï¤Ë»ä¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¬»ä¤ò¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÇ®¤¤±þ±ç¤Ï¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥½¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¹ñÀÒ¤Î¥Õ¥í¡¼¥È¤Ïºòµ¨¤ËÇð¤Ø²ÃÆþ¡£º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üFW¥Õ¥í¡¼¥È
(Jay Roy Jornell GROT)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯3·î13Æü(26ºÐ)
¢£¹ñÀÒ
¥ª¥é¥ó¥À
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
193cm/99kg
NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó(¥ª¥é¥ó¥À)-¥ê¡¼¥º(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)-VVV(¥ª¥é¥ó¥À¡¢´ü¸ÂÉÕ¤)-¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»(¥ª¥é¥ó¥À¡¢´ü¸ÂÉÕ¤)-¥ª¥¹¥Ê¥Ö¥ê¥å¥Ã¥¯(¥É¥¤¥Ä)-¥Ó¥Ü¡¼(¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯)-Çð
¢£½Ð¾ìÎò(¹ñÆâ¤Î¤ß)
J1¥ê¡¼¥°:21»î¹ç1ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:6»î¹ç2ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î2Ç¯´Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¥ì¥¤¥½¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ï¤Ë»ä¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¬»ä¤ò¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÇ®¤¤±þ±ç¤Ï¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥½¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×