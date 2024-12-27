ÃæµïÀµ¹¡È½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¡É¤Ç¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËCMº¹¤·ÂØ¤¨ÄÌÃ£¾ðÊó Æ±¼Ò¤Ë¸«²ò¤òÊ¹¤¤¤¿
¡¡ÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬½Å¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÃæµïÀµ¹ WBC"ÀÅ¤«¤Ê¥ê¥Ý¡¼¥È"¤ÇÂÎÄ´ÉÔ°ÂÀâ¤¬ºÆÇ³¡Ä¸µSMAP¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÌö¤ÇÊ³µ¯¤«?
¡¡Ãæµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢12·î19ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬¡¢Ãæµï¤¬·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î½÷À¤Ë9000Ëü±ß¤â¤Î¡È²ò·è¶â¡É¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢Ãæµï¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤ÈÊóÆ»¡£25ÆüÈ¯Çä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¢26ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤â¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¾ðÊó¤òÊó¤¸¤¿¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î½÷À¤Ï¡¢Ê¸½Õ¤Î¼èºà¤ËÃæµï¤Î¤³¤È¤ò¡È²Ã³²¼Ô¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢¡Ö»ä¤Ïµö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9000Ëü±ß¤â¤Î²ò·è¶â¤¬È¯À¸¤·¡¢Èï³²½÷À¤¬¡Ö»ä¤Ïµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ãæµï¤È½÷ÀÂ¦¤Ï¼¨ÃÌ¸ò¾Ä¤Î²áÄø¤Ç¼éÈëµÁÌ³¤òÌóÂ«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾ÜºÙ¤¬É½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæµï¤Ï¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë¡¡Éü³èSP¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø·ÝÇ½³¦¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÁðÌîµå¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¯ËöÆÃÈÖ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢1·î12Æü¤Ë´§ÈÖÁÈ¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¿·MC¤Ë½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê44¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à½é²ó¤ÎÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃæµïÀµ¹¤Î¡Ø¥Ú¥¤¥È¥¯Å¹Ä¹¡ÙÊÓ¤ÏÈ¿Ä®Î´¤Î¡Ø¥¹¥Þ¥Û¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÙÊÓ¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÁÇºà¤Ë½ç¼¡º¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë
¡Ö¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ïº£²ó¤ÎÌäÂê¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°ìÀÚ°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢º£¡¢SNS¾å¤Ï¤³¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¤¹¡£CM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂÐ±þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏË¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¡ØCM¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÄÌÃ£¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïº£Æü¤«¤éÃæµï¤µ¤ó¤ÎCM¡Ø¥Ú¥¤¥È¥¯Å¹Ä¹¡ÙÊÓ¤òÈ¿Ä®Î´¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¹¥Þ¥Û¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÙÊÓ¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÁÇºà¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´íµ¡´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·CM¤Î»£±Æ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¡CMº¹¤·ÂØ¤¨¤òÊüÁ÷¶É¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤«¢¿·CM»£±Æ¤òÃæ»ß¤·¤¿¤Î¤«£Ãæµï»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤«¤é¡Öº£¸åÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëCM¤ÏÈó¸øÉ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ï22Ç¯¤ËµÞÀÃî¿â±ê¤ÇÆþ±¡¡¢¼ê½Ñ¸å¤ËÄ¹´ü¤ÎµÙÍÜ¤ò¼è¤ê¡¢23Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é½ù¡¹¤Ë»Å»öÉüµ¢¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£´é¿§¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤Î¡È·ã¤ä¤»¡É»Ñ¤¬µ²±¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó²Ô¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢»ñ»º¤âÁêÅö¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤ÈÌ·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ïµ¤¸¯¤¤¤Î¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡È¤³¤ì°Ê¾å¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡É¤È°úÂà¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë¡¡Éü³èSP¡Ù¤ÎCM¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡ÃæµïÀµ¹¤ËÂÎÄ´ÉÔ°Â¤¬Óñ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏºÇ¶á¤ÎÏÃ¡£´°Á´¤ËÉüÄ´¤·¤¿¤Î¤«Äê¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Îº£²ó¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¡£ÂÎÄ´¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£¢£´ØÏ¢µ»ö¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£