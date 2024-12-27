ÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡ÖSMAPºÆ·ëÀ®¡×¤Ï´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½µ¼Ô¤Î¸«²ò
Ç¯¤ÎÀ¥¤¬Ç÷¤ë·ÝÇ½³¦¤Ë·ã¿Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢¸µSMAP¡¦ÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¡£ÁûÆ°¤¬³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»Ãæ¤È¤·¤Æ¤ÏÈá´ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖSMAPºÆ·ëÀ®¡×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½µ¼Ô¤Ë¡¢SMAPºÆ·ëÀ®¤Î²ÄÇ½À¤Ï²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¤½¤â¤½¤âÃæµï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤ÇºÆ¤ÓSMAPºÆ·ëÀ®¤ÎÏÃÂê¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£12·î20Æü¤Î¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¤«¤éÆÈÎ©¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î»þ¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î»þ¤«¤é¤ÎËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸À¤È¤«¤â¹þ¤ß¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸½»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏSMAPºÆ·ëÀ®¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
¡ÔSMAP»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡Õ
¡Ô»öÌ³½ê¼¤á¤¿¤éSMAP¤Î²Î¤ò²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡ÔSMAP¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£ºÆ·ëÀ®Í¤êÆÀ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Õ
¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤½¤ó¤Êµ¡±¿¤òºÃ¤¯¤è¤¦¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÃæµï¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Îµ»ö¤¬È¯Ã¼¡£Ãæµï¤¬2023Ç¯¤Ë²ñ¿©¤Î¾ì¤ÎÌ©¼¼¤Ç½÷À¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¨ÃÌ¶â9000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£25Æü¤Ë¤Ï¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬½÷À¤Î¡Ôº£¤Ç¤âµö¤»¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦È¯¸À¤òÊó¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¼¨ÃÌ¤âÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÈSMAPºÆ·ëÀ®¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÂª¤¨¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¸µ¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼µ¼Ô¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îº´¡¹ÌÚÇîÇ·¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò·èºÑ¤ß¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤·¤«¤·SMAPºÆ·ëÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁ°ÅÓ¤Ï¸·¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¤È¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÏºÆ·ëÀ®¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü0¡ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ºÆ·ëÀ®¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´ÔÎñ¤ò²á¤®¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦º´¡¹ÌÚÇîÇ·¤µ¤ó¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤ËSMAP¤¬²ò»¶¤·¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¤Î¤³¤È¡£Âà½êÁÈ¤Î°ð³À¸ãÏº¡Ê51¡Ë¡¦Áð¤Ê¤®¹ä¡Ê50¡Ë¡¦¹á¼è¿µ¸ã¡Ê47¡Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é»Ñ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶áÇ¯¤ÏÏª½Ð¤¬Áý²Ã¡£¹á¼è¤Ï2025Ç¯1·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË ¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡È´°Á´Éü³è¡É¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæµï¤â2020Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤ÆÆÈÎ©¡£²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢SMAPºÆ·ëÀ®¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢100¡ó¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
·è¤·¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤SMAPºÆ·ëÀ®¤òË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¡£·ÝÇ½À¸³è¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæµï¤Î¿´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£