¥´¡¼¥óÈï¹ð¡ÖÆü»º¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Û¥ó¥À¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¾®ÎÓÂÙÍµ¡ÛÁ°Æü»º¼«Æ°¼Ö²ñÄ¹¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥óÈï¹ð¤Ï£²£°Æü¡¢ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁê¾è¸ú²Ì¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¼è°ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥óÈï¹ð¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î°µÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¤³¤Î¼è°ú¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆü»º¤È¥Û¥ó¥À¤Ï»ö¶È¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÊä´°À¤¬¤Ê¤¤¡£»÷¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÀ½ÉÊ¤òÆ±¤¸»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤ÏÇö¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æü»º¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ç¶ìÀï¤·¡¢¾Íè¤Î·×²è¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡£Æü»º¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥óÈï¹ð¤Ï²ñ¼ÒË¡°ãÈ¿¡ÊÆÃÊÌÇØÇ¤¡Ë¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÝ¼áÃæ¤Î£²£°£±£¹Ç¯¤ËÉÔÀµ¤Ë½Ð¹ñ¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¡££²£³Æü¤ËÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯Í½Äê¡£