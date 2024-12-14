¡ÚÊ¡Åç¸©Å·±ÉÂ¼¡Û¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ò¥ë¥º¤ÇXmas¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¡ªÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é±Ñ¹ñÊ¸²½¤ò´®Ç½
±Ñ¹ñÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÜÀß
Ê¡Åç¸©Å·±ÉÂ¼¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ò¥ë¥º¤Ë¤Æ¡¢12·î25Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¿¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò½é³«ºÅ¡£ËÜÊª¤Î±Ñ¹ñ·úÃÛ¤ÈÅÁÅý¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ò¥ë¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é±Ñ¹ñÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î»ÜÀß¡£1994Ç¯¤ÎÀßÎ©¤«¤é¡¢100Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍèË¬¼Ô¤ò¸Ø¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸ì³Ø¸¦½¤»ÜÀß¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸½ºß¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥¿¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½é³«ºÅ
¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ò¥ë¥º¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¿¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ò¥ë¥º¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤È±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥ó¥¿¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï12·î14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)¡¢21Æü(ÅÚ)¡¦22Æü(Æü)¡¢24Æü(²Ð)¡¦25Æü(¿å)¤Î10:00¡Á12:30¤Î´Ö¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£
»²²ÃÎÁ¶â¤Ï1000±ß¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤¤À¡£¤Ê¤ªÍ½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ÅöÆü¤Î¼õÉÕ¤Ç¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò´®Ç½¤·¤Æ
»ÜÀßÆâ¤Ç¤Ï¡¢1·î6Æü(·î)¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯ÃæÀ¤±Ñ¹ñÉ÷¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£ÅÀÅô»þ´Ö¤Ï17:45¡Á23:00¤Ç¡¢Æüµ¢¤êÆþ¾ì¤Î¼õÉÕ¤Ï18:00¤Þ¤Ç¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥º¥³¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ä°¦¤¤¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ØÏ¢¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò12·î25Æü(¿å)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥´¥¹¥Ú¥ë¤Ê¤É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â
³¤³°Í¢Æþ»¨²ß¤ÎÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼ºî¤ê¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤Ï10:00¡Á17:00¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡Åç¸©ÆâÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¼Â»ÜÆü¤Ï12·î15Æü(Æü)¡¦22Æü(Æü)¡¦25Æü(¿å)¤Ç¡¢³ÆÆü11:00¡Á12:00¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
12·î15Æü(Æü)¤Ë¤ÏABOO¥·¥ó¥¬¡¼¥º(¥´¥¹¥Ú¥ëÃÄÂÎ)¡¢12·î22Æü(Æü)¤Ë¤ÏÊ¡Åç¸©Î©°ÂÀÑóÕÌÀ¹âÅù³Ø¹»¥³¡¼¥é¥¹Éô¡¢12·î25Æü(¿å)¤Ë¤Ï¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¤½¤Î¤Û¤«¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Î¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥ÉÉ÷Ì£¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤ò¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ò¥ë¥º¤Î¶µ°÷¤È°ì½ï¤Ë±Ñ¸ì¤Çºî¤ë¡Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤ä¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤É¤òÌ£¤ï¤¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¡£¥«¥ó¥È¥ê¡¼Ä´¤ÎÃÈ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Í¥²í¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¡£
¤Ê¤ª¡Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤Ï»öÁ°Í½ÌóÍ¥Àè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ò¥ë¥º¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤ò¡£
ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿±Ñ¹ñÉ÷¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ò¥ë¥º¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ò¥ë¥º
½»½ê¡§Ê¡Åç¸©´äÀ¥·´Å·±ÉÂ¼Âç»úÅÄÎÉÈø»ú¼ÇÁð1-8
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.british-hills.co.jp
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§https://www.british-hills.co.jp/stay/news/273