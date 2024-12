データセンターのパフォーマンスと運用効率を向上させる「Data Center OS」に注目！X1Studio、「スマートビルディングEXPO 2024」に出展

「ヒューマンセントリック」(ヒト中⼼)のアプローチでIoT技術デザインコンサルティングとソリューションの実装を進めるX1Studio株式会社は、2024年12⽉11 ⽇(⽔)より東京ビッグサイトで開催の「スマートビルディングEXPO 2024」に出展中だ。期間は12⽉13 ⽇(⾦)まで。※X1Studioのブースは⼩間番号 27-27(南1ホール)。

■3つのソリューションを紹介X1Studioのブースでは、「カーボンフレンドリー」と「省エネ」、「オープンアーキテクチャ」、「統合監視」といった建築施設で求めているお客さまニーズに応える3つのソリューションを紹介している。今回注目すべきは「Data Center OS」であり、データセンターの運用を革新し、効率性と持続可能性を高めるための強力なツールと言っても過言ではない。〇Data Center OSデータセンターの運用効率とパフォーマンスを向上させる革新的なミドルウェア。このシステムは、ビル管理システム(BMS)、電力監視システム(EPMS)、データセンターインフラ管理(DCIM)、ITおよびOTインフラストラクチャーを統合的に監視・管理する統一されたインターフェースを提供する。主な機能・BMS(Building Management System): 機械インフラを完全にコントロールし、効率的な運用を実現する。・EPMS(Electrical Power Monitoring System): 電力設備の稼働状況を監視し、エネルギー効率を最大化する。・DCIM(Data Center Infrastructure Management): 電力、機械、室内環境、セキュリティ、機器資産などのインフラを包括的に管理する。・HVAC(Heating, Ventilation, and Air Conditioning): 機械学習とAIを組み合わせ、スマート冷却を最適化する。「Data Center OS」は、データセンター内の多数の機器やセンサーからリアルタイムデータを収集し、最新のエッジアーキテクチャを採用した。これにより、データの収集、正規化、同期を行い、分析やデータ配信のために中央データベースに転送する。このシステムは、データセンター運用のあらゆる側面をシームレスに統合し、効率的な管理を可能にすることで、稼働時間の向上と省エネを実現する。今後、クラウドからの多拠点の統合監視にも応えられるとしている。〇Building IoT建物内のさまざまな設備やデバイス(空調、照明、センサー、防犯カメラなど)をインターネットに接続し、データを収集・分析して管理や運用を効率化するソリューションだ。エネルギー消費の削減、設備の予防保全、セキュリティ強化、居住者の快適性向上を実現します。主なメリットにはコスト削減、環境負荷の軽減、スマートな自動化運用が挙げられる。スマートビルディングやスマートシティの基盤技術として注目されている。〇hotel OSホテル運営を効率化するためのソフトウェアプラットフォームで、宿泊予約、フロント業務、ハウスキーピング、顧客管理(CRM)、収益管理(Revenue Management)など、ホテル業務全般を一元的に管理するソリューションだ。ゲストに快適な客室空間を提供し、滞在中だけでなく、宿泊前後も利便性に優れたサービスを提供する客室の照明、空調、カーテンを制御し、PMS、KIOSK やIn-Room Infotainment などの他システムと連携する。その結果、運営効率が向上し、顧客満足度を高めることができる。デジタル化が進む中、多くのホテルが導入を進めています。<展⽰会開催概要>イベント名:スマートビルディングEXPO 2024⽇時:2024年12⽉11⽇(⽔)〜13⽇(⾦)/10:00〜18:00(13⽇のみ10:00〜17:00)会場:東京ビッグサイト(東京都江東区)ブース番号:27-27(南1ホール)X1Studioニュースページ:https://x1studio.co.jp/smart_builidng_expo/X1Studioの出展社ページ:https://x.gd/swvBw■X1Studio株式会社