マリンプラセンタを贅沢に配合！ハーバー研究所『北のプラセンタ シートマスク』

ハーバー研究所は、2025年1月5日(日)より、北海道の恵みから生まれたマリンプラセンタ(R)を配合した『北のプラセンタ シートマスク』を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『北のプラセンタ シートマスク』

容量・価格:5包入り 2,860円(税込)

『北のプラセンタ シートマスク』はエイジングケア※2に着目し、北海道産サーモンのマリンプラセンタ(R)エキス※3を贅沢に配合。

マリンプラセンタ(R)には、美肌にいいとされているアミノ酸が豊富に含まれており、肌にハリ・つや・うるおいを与えます。

さらに、ビタミンCやフラボノイドを多く含むハマナス花エキス、ビタミンやミネラルを多く含むハスカップエキスを配合。

ストレッチ素材のマスクが肌にしっかり密着し、北海道の恵みをたっぷり肌に届け、うるおいに満ちたハリとつやのある肌に導きます。

≪商品特長≫

◎北海道産の保湿成分配合

・マリンプラセンタ(R)エキス※3

北海道産サーモンのプラセンタエキス。

美肌にいいとされているアミノ酸が豊富に含まれており、肌にうるおいとハリを与えます。

・ハマナス花エキス※4

北海道に自生するピンク色の花。

美肌にいいとされているビタミンC、フラボノイドを多く含みます。

・ハスカップエキス※5

北海道にのみ生育する青紫色の果実。

ビタミン、ミネラルを多く含み、ダメージから守ります。

◎1枚あたり23mLもの美容液をたっぷり含み、すばやくうるおいチャージ。

◎深いうるおいにより、ハリとつや、透明感をもたらします。

◎ピッタリと顔にフィットするストレッチシートマスクで集中ケア。

≪使用方法≫

洗顔後の肌にお使いください。

目の位置を合わせて顔にのせ、額、頬、鼻の両側などを手で押さえ、空気が入らないように密着させます。

10〜15分おき、マスクをはずし、肌に残った美容液を手のひらでなじませます。

※なくなり次第終了となります。

※1 加齢に伴う変化が現れた肌のこと

※2 年齢に応じた保湿、ハリのお手入れ

※3 マリンプラセンタ(R)は、株式会社日本バリアフリーの商標登録です。

加水分解サケ卵巣膜エキス

※4 保湿成分

※5 ロニセラカエルレア果汁:皮膚コンディショニング成分

