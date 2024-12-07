ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡¡º®Íð¤Î´Ú¹ñ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¡×¤È°ÕÍß¼¨¤¹¤â¡ÄÉ¾ÏÀ²È¿Ø¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬£·Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£Ìó£¶»þ´Ö¸å¤Ë²ò½ü¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢º®Íð¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¹â´±¤é¤¬°ìÀÆ¤Ë¼Ç¤¡£¤Þ¤¿´Ú¹ñ¤ÎºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀÂåÉ½¤¬ÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ÎºÎ·è¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÕúÂçÅýÎÎ¤¬¼ºµÓ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢²þÁ±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü´Ú´Ø·¸¤¬µÕÌá¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÏÍèÇ¯£±·î¤ËË¬´ÚÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö»ö¼Â¾å¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âÕúÂçÅýÎÎ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÆü¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È²ñÏÃ¤·¡Ö´Ú¹ñ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëº¸ÇÉ¤ÎÈ¿ÆüÅª¤ÊÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤Í¡£ÊÝ¼éÅª¤ÊÁíÍý¤À¤È´Ø·¸¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¼«Ê¬¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÀÄ»³»á¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢²¿¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¡¢ÊÑ¤ÊÂÅ¶¨¤ò¤·¤Ê¤¤¤«²æ¡¹¤Ï¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ê¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤Ï¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤â¤É¤ó¤À¤±µï¤ë¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë²¼¼ê¤Ë¤¯¤ÃÉÕ¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÂÇ·â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£