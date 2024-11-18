½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì ÀÐÇËÁíÍý¤¬APEC¼óÇ¾¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë´Ö¤Ë¤¢¤ï¤º¡¡½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ½ª¤¨¡Ö´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤¤°Ò°µ´¶¡×¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤¹
APEC¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÆîÊÆ¤òÎòË¬Ãæ¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¸ò¤Î¾ì¤ÇÆüËÜ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤Î¤¦¡¢APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎÊÄËë¤Ë¹ç¤ï¤»¹Ô¤ï¤ì¤¿³Æ¹ñ¼óÇ¾¤é¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤äÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÀÐÇËÁíÍý¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¤³¤Îº¢¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢Æü·Ï¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¥Ú¥ë¡¼¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢º£Ç¯9·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥â¥ê¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÊè¤Ë¸¥²Ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤Þ¤Ç¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ö¸Î½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ä
ÎÓË§Àµ ´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö¡Ê»£±Æ·çÀÊ¤¬¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¼«ÂÎ¤ÎÀ®²Ì¤ä³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
³Æ¹ñ¼óÇ¾¤é¤È¤Î¡ÈÀÜ¿¨¤Îµ¡²ñ¡É¤ò¼º¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¥ë¡¼Ë¬ÌäÃæ¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤é³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤È¸ÄÊÌ¤Î²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÉ½¾ð¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¡ÊÆüÃæ¡ËÎ¾¹ñ¤Î´Ö¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ä·ü°Æ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¶¯¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÎ¾¹ñ´Ö¤Î·ü°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼çÄ¥¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£¤¿¤À¡¢¿´Ãæ¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡Ê¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¡Ë
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤°Ò°µ´¶¤¬½¬¼çÀÊ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×
°ìÏ¢¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÌÌ²ñ¤âÌÎº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖË¡Î§¾å¤ÎÀ©Ìó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¹ñ¤È¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡È³°¸ò¤ÎÀöÎé¡É¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡¢³°¸ò¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¼êÏÓ¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
»ûÅÄ²°,
ÂçÁ¥,
ÆÁÅç,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Åìµþ