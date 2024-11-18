¹¾¸ý²Æ¼Â¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù¤¬2025Ç¯7·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª ÃæÂ¼Íª°ì¤¬¥â¥°¥éÌò¤òÃ´Åö
¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¹¾¸ý²Æ¼Â¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù¤¬¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ï2025Ç¯7·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù¤Ï¡¢¡Öµ´Åô¤ÎÎäÅ°¡×¤Î¹¾¸ý²Æ¼Â¤¬¼ê³Ý¤±¤ëºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤«¤é½Ð¶Ø¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¾ÎÀç¿Í¥â¥°¥é¡ãÉ´°ÅÅíµÝÌÚ¡ä¤È¡¢Èà¤È½Ð²ñ¤¦¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉÔ²Ä»×µÄ¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿²ø´ñ¡ß¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£¥â¥°¥éÌò¤ÏÃæÂ¼Íª°ì¤¬Ã´Åö¤·¡¢Èà¤Î¥Ü¥¤¥¹¤¬½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢¥â¥°¥é¤Î²ø¤·¤²¤Ê»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥é¤ò»ý¤Ã¤¿¥â¥°¥é¤¬ÉÔµ¤Ì£¤Ê¤¬¤é¤â¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¡£¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢¥â¥°¥é¤ÎÀ¼¤¬½é¤á¤ÆÊ¹¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÂ¼Íª°ì¤Ï¡¢¥â¥°¥éÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¡¢°Ç¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¥Ü¥±¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ÉÉ½¾ðÊÑ²½¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î±öÇß¤âÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºî¤Î¹¾¸ý²Æ¼Â¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂêºà¤¬Âêºà¤Ê¤À¤±¤ËÆâÍÆ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤·ù¤¤¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë¸«¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÈ¿±þ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù¤Ï¡¢¥â¥°¥é¡ãÉ´°ÅÅíµÝÌÚ¡ä¤¬Í©Îî¤¬»ý¤Ä¡ÖÅô¡×¤ò¥«¥ó¥Æ¥é¤Ë½¸¤á¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤È½Ð²ñ¤¦¼Ô¤¿¤Á¤Î´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¯¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¥®¥ã¥°¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä²ø°Û¤ÎÊª¸ì¤òÅ¸³«¤·¡¢ÀïÁè¤ÎÏÃ¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¿¥¤ê¸ò¤¼¤ëÆÈÆÃ¤Î¼êË¡¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¢£ÃæÂ¼Íª°ì¥³¥á¥ó¥È
Q1.ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ
¥®¥ã¥°¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ä¤Ä²ø°Û¤Î¤ªÏÃ¤ä¡¢ÆÃ¤ËÀïÁè¤Î¤ªÏÃ¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¤ª¤êº®¤¼ÆÈÆÃ¤Î¼êË¡¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÇ»¤¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤²ñÏÃ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Q2.±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç(ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÈÂæ»ì¤ÎÂ¿¤µÅª¤Ë¤â)¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÏÂæ»ì¥Æ¥ó¥Ý¤ä¥·¡¼¥ó¤ÎÎ®¤ìÊý¤â¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Á¤é¤Ç¹½À®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ðÊóÎÌ¤ÎºîÉÊ¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¤È¡Ä¡£
É´°Å¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¡¢°Ç¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¥Ü¥±¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ÉÉ½¾ðÊÑ²½¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î±öÇß¤âÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¶ºî¡§¹¾¸ý²Æ¼ÂÀèÀ¸¤è¤ê¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È
ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂêºà¤¬Âêºà¤Ê¤À¤±¤ËÆâÍÆ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤·ù¤¤¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë¸«¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÏºÙÉô¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æºî¤ê¹þ¤ó¤Ç²¼¤µ¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤ÇØ·ÊÀßÄê¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¡Ö¤³¤Î·úÊª¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¼Í¥¤µ¤ó¤â¶Ê¤â¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Çµâ¤ß¼è¤Ã¤ÆÄº¤¥×¥í¤Î»Å»ö¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿ÈÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ºîÉÊ³µÍ×
ºîÉÊÌ¾¡¨¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù
ÊüÁ÷³«»Ï¡§2025Ç¯7·î
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¸¶ºî¡§¹¾¸ý²Æ¼Â¡Ö½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÀÐÍÙ ¹¨
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Æ£ÅÄ¿»°
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤¿¤Ê¤Ù¤è¤¦¤³
²»³Ú¡§Ä¹Ã«ÀîÃÒ¼ù
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥¹
¥¥ã¥¹¥È¡§
¥â¥°¥é¡ãÉ´°ÅÅíµÝÌÚ¡äÌò¡§ÃæÂ¼Íª°ì
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://dekinnomogura.com
¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§@dekinnomogura
¢£¸¶ºî¾ðÊó
¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù
Ãø¡§¹¾¸ý²Æ¼Â
Ž¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ž£¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ
https://morning.kodansha.co.jp/c/dekinnomogura.html
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1〜7´¬¡§¹¥É¾È¯ÇäÃæ
8´¬¡§11·î21ÆüÈ¯Çä
©¹¾¸ý²Æ¼Â¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù¤Ï¡¢¡Öµ´Åô¤ÎÎäÅ°¡×¤Î¹¾¸ý²Æ¼Â¤¬¼ê³Ý¤±¤ëºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤«¤é½Ð¶Ø¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¾ÎÀç¿Í¥â¥°¥é¡ãÉ´°ÅÅíµÝÌÚ¡ä¤È¡¢Èà¤È½Ð²ñ¤¦¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉÔ²Ä»×µÄ¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿²ø´ñ¡ß¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£¥â¥°¥éÌò¤ÏÃæÂ¼Íª°ì¤¬Ã´Åö¤·¡¢Èà¤Î¥Ü¥¤¥¹¤¬½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢¥â¥°¥é¤Î²ø¤·¤²¤Ê»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥é¤ò»ý¤Ã¤¿¥â¥°¥é¤¬ÉÔµ¤Ì£¤Ê¤¬¤é¤â¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¡£¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢¥â¥°¥é¤ÎÀ¼¤¬½é¤á¤ÆÊ¹¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÂ¼Íª°ì¤Ï¡¢¥â¥°¥éÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¡¢°Ç¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¥Ü¥±¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ÉÉ½¾ðÊÑ²½¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î±öÇß¤âÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºî¤Î¹¾¸ý²Æ¼Â¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂêºà¤¬Âêºà¤Ê¤À¤±¤ËÆâÍÆ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤·ù¤¤¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë¸«¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÈ¿±þ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù¤Ï¡¢¥â¥°¥é¡ãÉ´°ÅÅíµÝÌÚ¡ä¤¬Í©Îî¤¬»ý¤Ä¡ÖÅô¡×¤ò¥«¥ó¥Æ¥é¤Ë½¸¤á¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤È½Ð²ñ¤¦¼Ô¤¿¤Á¤Î´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¯¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¥®¥ã¥°¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä²ø°Û¤ÎÊª¸ì¤òÅ¸³«¤·¡¢ÀïÁè¤ÎÏÃ¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¿¥¤ê¸ò¤¼¤ëÆÈÆÃ¤Î¼êË¡¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¢£ÃæÂ¼Íª°ì¥³¥á¥ó¥È
Q1.ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ
¥®¥ã¥°¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ä¤Ä²ø°Û¤Î¤ªÏÃ¤ä¡¢ÆÃ¤ËÀïÁè¤Î¤ªÏÃ¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¤ª¤êº®¤¼ÆÈÆÃ¤Î¼êË¡¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÇ»¤¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤²ñÏÃ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Q2.±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç(ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÈÂæ»ì¤ÎÂ¿¤µÅª¤Ë¤â)¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÏÂæ»ì¥Æ¥ó¥Ý¤ä¥·¡¼¥ó¤ÎÎ®¤ìÊý¤â¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Á¤é¤Ç¹½À®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ðÊóÎÌ¤ÎºîÉÊ¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¤È¡Ä¡£
É´°Å¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¡¢°Ç¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¥Ü¥±¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ÉÉ½¾ðÊÑ²½¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î±öÇß¤âÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¶ºî¡§¹¾¸ý²Æ¼ÂÀèÀ¸¤è¤ê¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È
ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂêºà¤¬Âêºà¤Ê¤À¤±¤ËÆâÍÆ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤·ù¤¤¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë¸«¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÏºÙÉô¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æºî¤ê¹þ¤ó¤Ç²¼¤µ¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤ÇØ·ÊÀßÄê¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¡Ö¤³¤Î·úÊª¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¼Í¥¤µ¤ó¤â¶Ê¤â¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Çµâ¤ß¼è¤Ã¤ÆÄº¤¥×¥í¤Î»Å»ö¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿ÈÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ºîÉÊ³µÍ×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV
ºîÉÊÌ¾¡¨¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù
ÊüÁ÷³«»Ï¡§2025Ç¯7·î
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¸¶ºî¡§¹¾¸ý²Æ¼Â¡Ö½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÀÐÍÙ ¹¨
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Æ£ÅÄ¿»°
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤¿¤Ê¤Ù¤è¤¦¤³
²»³Ú¡§Ä¹Ã«ÀîÃÒ¼ù
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥¹
¥¥ã¥¹¥È¡§
¥â¥°¥é¡ãÉ´°ÅÅíµÝÌÚ¡äÌò¡§ÃæÂ¼Íª°ì
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://dekinnomogura.com
¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§@dekinnomogura
¢£¸¶ºî¾ðÊó
¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù
Ãø¡§¹¾¸ý²Æ¼Â
Ž¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ž£¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ
https://morning.kodansha.co.jp/c/dekinnomogura.html
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1〜7´¬¡§¹¥É¾È¯ÇäÃæ
8´¬¡§11·î21ÆüÈ¯Çä
©¹¾¸ý²Æ¼Â¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ