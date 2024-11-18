ÆüÀ¶¤Î¡ÖºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò ³û¤À¤·¤½¤Ð¡×¤¬12·î2Æü¤ËÈ¯Çä¡ª ²áµî10Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤¬ºÆÅÐ¾ì
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤¬¡ÖÆüÀ¶¤ÎºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò ³û¤À¤·¤½¤Ð¡×¤ò2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÎÈ¯Çä»þ¤Ë¤ÏSNS¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡ÖÆüÀ¶¤Î¤É¤óÊ¼±Ò¡×¤Ï1976Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢ÏÂÉ÷¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯3·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÆüÀ¶¤ÎºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÌÍ¡¢¤Ä¤æ¡¢¶ñºà¡¢¼·Ì£¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤è¤ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÆüÀ¶¤ÎºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò ³û¤À¤·¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÈ¯Çä»þ¤Ë¡ÖºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç1ÈÖ¹¥¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤É¤óÊ¼±Ò¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤É¤óÊ¼±Ò¡×¤ÎÃæ¤ÇNo.1¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÈÎÇä½ªÎ»¸å¤âÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤âºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò ³û¤À¤·¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡ÖÆüÀ¶¤Î¤É¤óÊ¼±Ò ³û¤À¤·¤½¤Ð¡×¤è¤ê¤âÂÀ¤¯¡¢ÃÆÎÏ¤È¤Î¤É¤´¤·¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÂÀ¤½¤Ð¡É¤¬ÆÃÄ¹¡£¤Ä¤æ¤ÏÇ»¸ý¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³û¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò²Ã¤¨¡¢¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤Ç¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤ò½Ð¤·¤¿¡È³û¤À¤·¤Ä¤æ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÀ½³û¥ª¥¤¥ë¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³û¤Î´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢¤Ä¤æ¤Î¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¶ñºà¤Ë¤Ï¡¢Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡È¹á¤Ð¤·¤Ä¤¯¤Í¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂç¤¤µ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Í¥®¤â²Ã¤ï¤ê¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÆüÀ¶¤ÎºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò ³û¤À¤·¤½¤Ð
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§280±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡Ë
È¯ÇäÃÏ¶è¡§Á´¹ñ
¡ÖÆüÀ¶¤Î¤É¤óÊ¼±Ò¡×¤Ï1976Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢ÏÂÉ÷¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯3·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÆüÀ¶¤ÎºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÌÍ¡¢¤Ä¤æ¡¢¶ñºà¡¢¼·Ì£¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤è¤ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÆüÀ¶¤ÎºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò ³û¤À¤·¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÈ¯Çä»þ¤Ë¡ÖºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç1ÈÖ¹¥¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤É¤óÊ¼±Ò¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤É¤óÊ¼±Ò¡×¤ÎÃæ¤ÇNo.1¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÈÎÇä½ªÎ»¸å¤âÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤âºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò ³û¤À¤·¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡ÖÆüÀ¶¤Î¤É¤óÊ¼±Ò ³û¤À¤·¤½¤Ð¡×¤è¤ê¤âÂÀ¤¯¡¢ÃÆÎÏ¤È¤Î¤É¤´¤·¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÂÀ¤½¤Ð¡É¤¬ÆÃÄ¹¡£¤Ä¤æ¤ÏÇ»¸ý¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³û¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò²Ã¤¨¡¢¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤Ç¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤ò½Ð¤·¤¿¡È³û¤À¤·¤Ä¤æ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÀ½³û¥ª¥¤¥ë¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³û¤Î´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢¤Ä¤æ¤Î¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¶ñºà¤Ë¤Ï¡¢Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡È¹á¤Ð¤·¤Ä¤¯¤Í¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂç¤¤µ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Í¥®¤â²Ã¤ï¤ê¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÆüÀ¶¤ÎºÇ¶¯¤É¤óÊ¼±Ò ³û¤À¤·¤½¤Ð
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§280±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡Ë
È¯ÇäÃÏ¶è¡§Á´¹ñ