¤æ¤¤Ý¤è¡¡¼ýÏ¿Ãæ¤ËÀ¸ÃåÂØ¤¨¤Ç¡Ö´Ö°ã¤¨¤Æ¥Ý¥í¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ý¥í¥ê¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿·Ý¿Í¤Ï¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¤Ý¤è¡Ê28¡Ë¤¬7Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÅÅ¼Ö¤Ç¤ÎÃÔ´ÁÈï³²¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÌë¤Î¾¼ÏÂ¤Î¾ï¼±¤ÏÎáÏÂ¤ÎÈó¾ï¼±!?¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ÏÆüÍËÆü¤Î¿¿Ãë´Ö¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ç½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤òÀ¸ÃåÂØ¤¨¤µ¤»¤ÆÀ©¸Â»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¶¯À©Åª¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬Íî¤Á¤ëÁáÃåÂØ¤¨´ë²è¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤ËÀ¸ÃåÂØ¤¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¨¤Æ¥Ý¥í¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤æ¤¤Ý¤è¤À¤¬¡¢MC¤Î¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¦²ÏËÜ½à°ì¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¼þ¤ê¤ª¤ë¤ä¤ó¡×¤È¶¦±é¼Ô¤é¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦Ì¾ÁÒ½á¤â¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î¡Ê¥Ý¥í¥ê¡Ë¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£