愛媛vs山口 スタメン発表
[11.3 J2第37節](ニンスタ)
※16:00開始
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 3 森脇良太
DF 19 尾崎優成
DF 23 ユ・イェチャン
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 17 茂木駿佑
MF 25 石浦大雅
FW 9 ベン・ダンカン
控え
GK 45 牧口一真
DF 16 三原秀真
MF 7 曽根田穣
MF 14 谷本駿介
MF 24 佐藤諒
FW 10 松田力
FW 11 藤原悠汰
監督
石丸清隆
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 13 板倉洸
DF 15 前貴之
DF 41 下堂竜聖
DF 48 新保海鈴
MF 8 佐藤謙介
MF 16 吉岡雅和
MF 18 相田勇樹
FW 9 若月大和
FW 38 末永透瑛
FW 68 野寄和哉
控え
GK 26 田口潤人
DF 40 平瀬大
MF 28 小林成豪
MF 30 奥山洋平
MF 33 山瀬功治
MF 37 田邉光平
FW 19 山本駿亮
監督
志垣良
※16:00開始
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 3 森脇良太
DF 19 尾崎優成
DF 23 ユ・イェチャン
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 17 茂木駿佑
MF 25 石浦大雅
FW 9 ベン・ダンカン
控え
GK 45 牧口一真
DF 16 三原秀真
MF 7 曽根田穣
MF 14 谷本駿介
MF 24 佐藤諒
FW 10 松田力
FW 11 藤原悠汰
監督
石丸清隆
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 13 板倉洸
DF 15 前貴之
DF 41 下堂竜聖
DF 48 新保海鈴
MF 8 佐藤謙介
MF 16 吉岡雅和
MF 18 相田勇樹
FW 9 若月大和
FW 38 末永透瑛
FW 68 野寄和哉
控え
GK 26 田口潤人
DF 40 平瀬大
MF 28 小林成豪
MF 30 奥山洋平
MF 33 山瀬功治
MF 37 田邉光平
FW 19 山本駿亮
監督
志垣良