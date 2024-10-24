"·ºÌ³½ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°"¤Ë¼ºË¾¡ÄÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¼Â·º¤Î¸µÇÐÍ¥¤Ë¡ÖÂè2¤Î±©²ì¸¦Æó¡×²½¤Î·üÇ°
¡¡ºòÇ¯10·î¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µÇÐÍ¥¡¦ÃÓÅÄ½ãÌð¼õ·º¼Ô¡Ê31¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¾¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ø¤Î¼ê»æ¤ò¸ø³«¤·ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û±©²ì¸¦Æó¤Î¡ÖÉÔÆÁ¡×¤È¡Ö°Ì¾¡×¡Ä3ÅÙÌÜÂáÊá¤Ï½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤â¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ÏÀäË¾Åª
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¥´¡¼¥«¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼Ìò¤ä¡Ø¶ä²Ïµ¡¹¶Ââ ¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£·î12Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëµ®Êý¤Ø¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¼Õºá¡£Â³¤¤¤Æ¡Ô¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬"»ÊË¡¾å"ËÍ¤ÏÀèÆüºÛÈ½¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡Õ¡ÔËÍ¤Ïº£¡ÖÅ·³¶¸ÉÆÈ¡×¤Î¿È¤Ç¤¹¡Õ¡ÔÌõ¤¢¤Ã¤ÆÃù¶â¤Ï¥¼¥í¤Ç¡¢º£¤Ï²È¤¹¤é»ý¤¿¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¿È¤Ç¤¹¡Õ¤Ê¤É¤È¿È¤Î¾å¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ô¤³¤ì¤«¤éÌó3Ç¯¤ÎµÙÍÜ´ü´Ö¤Î¤Î¤Á¡¢ÂèÆó¾Ï¤ÎËë¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡Õ¤Èº£¸å¤Î³èÆ°°ÕÍß¤ò¼¨º¶¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÌÌ²ñ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èº©´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±22Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿2ÅÙÌÜ¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ê»æ¤òÆÏ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÊÖ¿®¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Â³¡¹¤È¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ô¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¡É¤Ç¤âËÍ¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë»ö¤Ç¡Ø½õ¤±¤é¤ì¤¿¡Ù¡ØÍ¦µ¤¤òÌã¤Ã¤¿¡Ù¡Ø´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤¬µï¤ë¸Â¤ê¡¢¼¤á¤Þ¤»¤ó¤è¡£±ê¾å¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¯¤â¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÇ³¤¨¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤¸¤ã¤¤¡ª¡Ù¡Ø±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ä¡ª¡Ù¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ä¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²Â³¤±¤Þ¤¹¡×¡Õ¤Ê¤É¤È¤·¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤ÎÉü³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÊÌ¤ÎÊýË¡¡×¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È·è°Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¼Ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿Î©¾ì¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ò¡Ø»ÊË¡¾å¤ÎÍºá¡Ù¤È¸À¤¤Ìõ¤·¡¢ÉþÌò¤ò"µÙÍÜ´ü´Ö"¤ÈÉ½¸½¡¢·ºÌ³½ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¦"¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°"¤ò´ë²è¤·¤¿¤ê¡¢½Ð½ê¸å¤Î³èÆ°¥×¥é¥ó¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈ¿¾Ê¤Î¿§¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥¢¥ó¡¦¥Û¡¼¥«¡¼¤µ¤ó»¦³²»ö·ï¤Î»Ô¶¶Ã£Ìé¼õ·º¼Ô¤äºÂ´Ö»Ô¤Ç9¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ÇòÀÐÎ´¹À»à·º¼ü¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÛÈ½½ê¤Ç¹ÔÎó¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÄê¿ô²Ã³²¼Ô¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏSNS¤Ç¡ÔÃÓÅÄ½ãÌðÈÈºá¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¡¡¤³¤ì¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¥Õ¥¡¥ó¤â¤ä¤Ð¤¤¤À¤í¡Õ¡ÔÃÓÅÄ½ãÌð¡¢²¿¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡ÄÂèÆó¤Î±©²ì¸¦Æó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Õ¡ÔÃÓÅÄ½ãÌð±©²ì¸¦Æó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ÆÁð ·ºÌ³½ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç°¤À¤·µ©Âå¤Î°¡Õ¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤È¤È¤â¤Ë¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î±©²ì¸¦Æó¡Ê63¡Ë¤È¤ÎÎà»÷ÅÀ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÐÍ¥¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬À¼Í¥¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸øÌò¤Ê¤ÉÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢ÃÓÅÄ¤â»÷¤¿¥¿¥¤¥×¡£²áµî2ÅÙ¤Ïº¾µ½¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°Éüµ¢¸å¤â¥Û¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤äÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤Ê¤É¿§ÃË¥¥ã¥é¤Ç³èÆ°¤·¡¢ÃÓÅÄ¤¬½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ëå×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡¢½Ð½ê¸å¤ÎÊý¸þÀ¤¬°¤¤°ÕÌ£¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡Ë
¡¡È¿¾Ê¤Î¿§¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÃÓÅÄ¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¹¹À¸¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤¦¡£ÆÍ¤Êü¤¹¤Î¤â¥Õ¥¡¥ó¤À¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡±©²ì¤â¤µ¤¹¤¬¤ËÉ½ÉñÂæ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÌµÍý¡©¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û±©²ì¸¦Æó¤Î¡ÖÉÔÆÁ¡×¤È¡Ö°Ì¾¡×¡Ä3ÅÙÌÜÂáÊá¤Ï½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤â¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¡Ä¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£