【Amazonプライム感謝祭】人気のイヤホン・ヘッドホンが最大62%オフに

いよいよプライム会員に向けたビッグセール「Amazonプライム感謝祭」がスタートしました。10月19日（土）0：00〜10月20日（日）23：59までの48時間限定です。



AnkerやAmazon Echoシリーズ、finalなどのワイヤレスイヤホンやヘッドホンもセール価格に。人気商品はセール終了を待たずに売り切れることもあるので、ほしかった商品がある人はお見逃しなく！



セール期間中、キャンペーンにエントリーすれば合計10,000 円（税込）以上の購入を対象に最大12％ポイント還元も実施されています。エントリーをお忘れなく。





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Amazon Echoシリーズのワイヤレスイヤホン「Echo Buds」（第2世代）

5.7g（イヤーチップ、ウイングチップを除く）と軽量で、着け心地のよいEcho Buds。1回の充電で最大5時間、充電ケースを使えば最大15時間の音楽再生ができ、タップなしのハンズフリーでAlexaにアクセスが可能。アクティブノイズキャンセリングがバックグラウンドノイズを抑制することで、音楽への没入感を高めてくれます。

約4.4gと軽量で疲れ知らずのAnkerワイヤレスイヤホン

コンパクトな軽量モデルながら、迫力ある低音を実現した完全ワイヤレスイヤホン。イヤホンの重さは片耳約4.4gで、長時間装着していても疲れにくいのが特長です。イヤホン本体が満充電の状態で、最大8時間の音楽再生が可能。また付属の充電ケースを合わせて使えば、最大32時間の長時間再生ができます。

ゲームやVRコンテンツに最適。ファイナル（final）のカナル型イヤホン

日本のオーディオブランド「ファイナル（final）」のイヤホン。バイノーラル制作されたゲームやVRなどの音源において、制作者の意図通りの音色と空間イメージや方向感を感じることができます。

耳を塞がないオープンイヤー型。Ankerの「Soundcore AeroFit」

周囲の音を聞きながら家事やランニングができ、イヤホン特有の聞き疲れや蒸れを軽減。約8.5gの超軽量と人間工学に基づいたデザインにより、長時間使用しても快適な装着感を実現しています。イヤホン本体が満充電の状態で最大11時間、充電ケースを合わせて最大42時間の音楽再生が可能です。

洗練されたデザインと快適な装着感。Anker「Soundcore Space Q45」

マットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーパッドにより、細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現した「Soundcore Space Q45」。音楽の細部まで忠実に再現された高音質が特徴で、周囲の騒音レベルに応じて、シーンに最適な強度のノイズキャンセリングが自動で起動します。最大65時間の音楽再生が可能で、5分間の充電で約4時間再生できます。

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最大12%ポイントアップキャンペーン



※上記の商品情報は2024年10月19日8時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

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エントリー期間中、キャンペーンにエントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。最大12％ポイント還元も。