¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¹¥±é¤¬ÏÃÂê¤Î±¢¤Ç¡ÄNGÏ¢È¯¤Ç¡È¥¯¥Ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿Íµ¤µÈËÜ·Ý¿Í¡×
7·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äÏÃÂêÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëNetflix¥É¥é¥Þ¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¡£¥Á¥ó¥Ô¥éÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡Ê34¡Ë¤â¡¢¡È¤É¤³¤Ø¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ØÃÏÌÌ»Õ¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡É¤È¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Î±¢¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÆ±¤¸µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤âËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤äËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤Ê¤ÉÂçº¬¿Î´ÆÆÄ¤¬´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Âçº¬´ÆÆÄ¤«¤éÄ¾¡¹¤Î½Ð±é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿·Ý¿Í¤¬µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Âçº¬´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°ÊÁ°¤«¤éµ×ÊÝÅÄ¤Î±éµ»ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¥Ï¥Ð¥é@DEEP¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¦2006Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅìµþ¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ×ÊÝÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¡Ê8·î26ÆüÇÛ¿®²ó¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿Âçº¬´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼°Ê³°¤Ë±éµ»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë·Ý¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤¯¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»þ¡Ê¡Ø¥¢¥¥Ï¥Ð¥é@DEEP¡Ù¡Ë¤â¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê½Ð¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤é¡ËÎ¢¼Ò²ñÊý¸þ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¢¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¥¯¥º¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤·¤«¤·¡¢¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¤Î¡Ù»£±ÆÅöÆü¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Î¥¯¥º¥¥ã¥é¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Öµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·¿Í·º»öÌò¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹ÃËÀ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âçº¬´ÆÆÄ¤¬NG¤ò½Ð¤·¤Æ»£¤êÄ¾¤·¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÆ¤Ó¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò´º¹Ô¡£º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿Âçº¬´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Î¹ßÈÄ¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Êµ×ÊÝÅÄ¤Ï9·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤»ö¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤È·Ý¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£¾ðÊó¤ÏÈ¾¥°¥ì¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¤¤Ä¤È¤Ï¥Ö¥é¥¶¡¼¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤¤¤¦Âç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«¤éÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ×ÊÝÅÄ¡£Æ¨¤¬¤·¤¿µû¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¡Ä¡Ä¡£