ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÆüËÜ¿Í½é¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤Ë¸½¼ÂÌ£¡¡½µ´Ö¥ê¡¼¥°8´§¡Ä½µ´ÖMVP¤â³Î¼Â¤«
½µ´ÖÂÇÎ¨.500¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡¢OPS1.668
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼5 ¥í¥Ã¥¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢1ÅÀº¹¤Î9²ó¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ53¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£2ÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö53ËÜÎÝÂÇ¡õ55ÅðÎÝ¡Ê53-55¡Ë¡×¤Ë¡£ÆüËÜ¿Í½é¤Î°Î¶È¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®ÄÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤Ç6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢3²ó1»à°ìÎÝ¡¢7²ó1»à¤È±¦Á°¤ØÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à9²óÀèÆ¬¤Î53¹æ¥½¥í¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î4°ÂÂÇ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¡£18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.287¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«4Æü´Ö¤ÇÂÇÎ¨.301¤Ë¾å¤²¤¿¡£ÂÇÎ¨3³äÅþÃ£¤Ï8·î10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë°ÊÍè43Æü¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡8·î¤ÏÂÇÎ¨.235¤ÈÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î¤ÏÂÇÎ¨.354¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¤È³ÎÊÑ¥â¡¼¥É¤Ë¡£¤¹¤Ç¤Ë30ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÅðÎÝ¤ò³Ú¡¹¤È¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼Ã£À®¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
¡¡16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤«¤é¤Î1½µ´Ö¤Ç7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£32ÂÇ¿ô16°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.500¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡¢7ÅðÎÝ¡¢11ÆÀÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢½ÐÎÝÎ¨.543¡¢Ä¹ÂÇÎ¨1.125¡¢OPS1.668¡£ÂÇÎ¨¡¢°ÂÂÇ¡¢ÆÀÅÀ¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¡¢ÅðÎÝ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡¢OPS¤È8ÉôÌç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¡¢ÄÌ»»10ÅÙÌÜ¤Î½µ´ÖMVP¤Ï³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤ê6»î¹ç¤À¡£¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë9·î¡¢ÂçÃ«¤¬ÌöÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë