キャサリン皇太子妃が、ウィリアム皇太子の運転する車両の助手席に座って教会へ向かう様子が撮影された。皇太子妃の外出した姿が目撃されたのは、がんの化学療法を終了したことを報告して以来、初めてのことだ。皇太子妃の元気そうな姿に、王室ファンから「彼女を見ることができて嬉しい」「早い回復を祈っています」といった言葉が寄せられた。【この記事の動画を見る】キャサリン皇太子妃(42)が22日午前(以下、現地時間)、スコットランドのバルモラル城近くにあるクラシー・カーク教会の日曜礼拝に向かっているところが報道された。

現地メディアが掲載した写真では、ウィリアム皇太子(42)が運転する黒い車両の助手席にキャサリン皇太子妃が座っている様子が写っている。皇太子妃はロングヘアを下ろして大ぶりのゴールドイヤリングを着け、羽根飾りが付いたカーキ色の帽子を被っている。ウィリアム皇太子はネクタイとスーツ姿で、口の周囲と顎全体にはひげを生やしている。皇太子は夏季休暇中にひげを生やし始め、その姿がSNSで話題となり、「とてもセクシー」「ゴージャス」と女性ファンを魅了した。写真に写る皇太子は運転に集中しており、隣に座る皇太子妃も静かに前方を見つめている。別の車両の後部座席には、チャールズ国王(75)とカミラ王妃(77)が座り、同じ教会へ向かう姿が目撃された。クラシー・カーク教会はヴィクトリア女王が礎石を置き、エリザベス女王が定期的に礼拝に出席していた場所だ。女王の命日だった9月8日には、チャールズ国王とカミラ王妃が日曜礼拝に参列し、亡き女王を偲んだ。キャサリン皇太子妃が外出する姿が目撃されたのは、今月9日にがんの化学療法を終えたと報告して以来、初めてのことだ。当時、皇太子妃はケンジントン宮殿の公式SNSを通して動画を公開し、ウィリアム皇太子、ジョージ王子(11)、シャーロット王女(9)、ルイ王子(6)と家族5人で夏休みを過ごす様子を披露していた。なお、キャサリン皇太子妃は17日に王室公務に復帰し、ウィンザー城で幼児期に関するプロジェクトの会議を主催した。この会議はプライベートで行われたが、今後は公の場での公務に徐々に復帰する予定だと報じられている。英紙『The Sunday Times』によると、皇太子妃は11月の戦没者追悼式典「リメンバランス・サンデー」と12月のウェストミンスター寺院でのクリスマス礼拝に出席する意向を示しているという。キャサリン皇太子妃の外出する姿が現地メディアに掲載されると、王室ファンからはネット上でこのような書き込みが見られた。「キャサリンが出かける姿を見られて良かった。皇太子妃や、彼女と同じ経験を乗り越えている人達にお見舞い申し上げます。」「皇太子妃が健康で復帰されることと、彼女のご家族のご多幸を祈っています。」「彼女は舞台裏で多くの痛みに耐えながら、人前ではいつも笑顔を絶やさず、ベストを尽くしているのよ。」「彼女の姿を見ることができて嬉しい。早く回復しますように。」「キャサリン皇太子妃が私達の前に戻って来てくれて喜んでいます。元気で強く、健康でいて欲しい。この国はあなたが必要です。もちろん、あなたの家族にも。」画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「A pleasure to welcome President @sukyeol.yoon of the Republic of Korea and First Lady Kim Keon-hee to the UK」「A message from Catherine, The Princess of Wales」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)