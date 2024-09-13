µÙ°æÈþ¶¿¡Ö»ÒµÜðô¤¬¤ó¡×È¾Ç¯ÃÙ¤±¤ì¤Ð´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡£½é´ü¾É¾õ¥¼¥í¤Î°Ç
ÆÃ¤ËÂÎÄ´¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£º£²ó¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿µÙ°æÈþ¶¿¤µ¤ó¤â¤½¤ó¤Ê°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼õ¤±¤¿»ÒµÜðô¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ç°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«³Ð¾É¾õ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£º£²ó¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤¤Å¤é¤¤ÉØ¿Í²Ê¤Ç¤Î¸¡¿Ç¤ä»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅÊýË¡¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÙ°æ¤µ¤ó¤È»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Ç¤¢¤ë°ðÍÕÀèÀ¸¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÙ°æÈþ¶¿¡ÖHPV¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
µÙ°æ Èþ¶¿¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¡£Âçºå½Ð¿È¡£1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î33ºÐ¡£Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£¼«¿È¤ÎØí´µ·Ð¸³¤«¤é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°ðÍÕ ²ÄÆà»Ò¡ÊInaba Clinic ±¡Ä¹¡Ë
°å»Õ¡¦°å³ØÇî»Î¡¦ÆüËÜ»ºÉØ¿Í²ÊÀìÌç°å¡£Í½ËÉ°åÎÅÉáµÚ¶¨²ñ ¸ÜÌä¡¢¤ß¤ó¥Ñ¥Ô¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÎ¤í¤¦HPV¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂåÉ½¡£2008Ç¯µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ°å³ØÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£¡Ö¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë´Ä¶¤ò¡×¤È¡¢2024Ç¯7·î¡¢½ÂÃ«ÅìµÞ¥×¥é¥¶Æâ¤ËInaba Clinic ³«¶È¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡×¾É¾õ¥¼¥í¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë
°ðÍÕÀèÀ¸
¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
µÙ°æ¤µ¤ó
ËÜÅö¤ËÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¸µµ¤¤Ç¤¹¡£
°ðÍÕÀèÀ¸
ÉÂµ¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µÙ°æ¤µ¤ó
¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¡¢¸¡¿Ç¤ÏÄË¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê°ìÅÙÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ðÍÕÀèÀ¸
¸¡¿Ç·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µÙ°æ¤µ¤ó
Èá¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾×·â¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
°ðÍÕÀèÀ¸
¸¡¿Ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
µÙ°æ¤µ¤ó
¡Ö¹âÅÙ°Û·ÁÀ®¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌ¾Á°¤ä·¿¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤â¤¦°ì²ó¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤éÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿´¶¤Ç¤·¤¿¡£
°ðÍÕÀèÀ¸
¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤¬¹âÅÙ°Û·ÁÀ®¤Ç¡¢¤½¤Î¸åÉÂ±¡¤ÇÀ¸¸¡¤·¤¿¤é¡¢¾åÈéÆâ¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
µÙ°æ¤µ¤ó
¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¤â¤¦¾¯¤·ÃÙ¤±¤ì¤Ð¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÈ¾Ç¯ÃÙ¤±¤ì¤Ð¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°ðÍÕÀèÀ¸
¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¾åÈéÆâ¤¬¤ó¤Ï»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¤´¤¯½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µÙ°æ¤µ¤ó
»ä¤ÏÉÔÀµ½Ð·ì¤¬¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ðÍÕÀèÀ¸
¤½¤ÎÉÔÀµ½Ð·ì¤¬¾åÈéÆâ¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸²Èù¶À¤Ç¸«¤Ê¤¤¤ÈÉÂµ¤¤ÎÈ¯¸«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¸¡¿Ç¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢20～30Âå¤Ç¤âÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£
µÙ°æ¤µ¤ó
¤â¤È¤â¤ÈÄãÍÑÎÌ¥Ô¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤ÏÁ´¤¯ÉÔÀµ½Ð·ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸¡ºº¤·¤¿º¢¤â¥Ô¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÉÔÀµ½Ð·ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ðÍÕÀèÀ¸
ÌäÂê¤Ê¤¤ÉÔÀµ½Ð·ì¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¿Ç»¡¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÀµ½Ð·ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¼õ¿Ç¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÀµ½Ð·ì¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï¼õ¿Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
µÙ°æ¤µ¤ó
¤¢¤Î»þ¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤â¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ÈÆâ¤äÍ§Ã£¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉØ¿Í²Ê¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï¿È¶á¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ë±ó¤¤¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤âÁÄÊì¤â½÷ÀÆÃÍ¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Á¤Ë¤Ï°äÅÁ¤¬¤Ê¤¤¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
°ðÍÕÀèÀ¸
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ï°äÅÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥Ò¥È¥Ñ¥Ô¥íー¥Þ¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊHPV¡Ë¤Î´¶À÷¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£À¸ò¾Ä¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀÉÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ 8³ä¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤Î¤ÇHPV¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Û¾ï¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï1³ä¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¤È¼«Á³¼£Ìþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í£°ì¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¸¶°ø¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µÊ±ì¤Ç¤¹¡£
µÙ°æ¤µ¤ó
µÊ±ì¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ðÍÕÀèÀ¸
ÄÌ¾ï¤Ï¿ôÇ¯¤«¤é¿ô½½Ç¯¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢2Ç¯¤´¤È¤Î»ÒµÜðô¤¬¤ó¸¡¿Ç¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯¤´¤È¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢°Û·ÁÀ®¤Î¤É¤³¤«¤ÎÃÊ³¬¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÙ°æ¤µ¤ó
Äê´üÅª¤Ê»ÒµÜðô¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
°ðÍÕÀèÀ¸
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï20Âå¸åÈ¾～40Âå¤Ç·ëº§¤äÇ¥¿±¤ò¹Í¤¨¤ëÇ¯Âå¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£»ÒµÜðô¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¤È¡¢»ÒµÜ¤äÍñÁã¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥ó¥ÑÀá¤Þ¤Ç¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤È¤¤¤Ã¤ÆÂ¤ÎÂÀ¤µ¤¬2～3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ËËÄÄ¥¤¹¤ë¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙ°æ¤µ¤ó
Áá´ü¼£ÎÅ¤¬ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡£
°ðÍÕÀèÀ¸
¹âÅÙ°Û·ÁÀ®¤â¾åÈéÆâ¤¬¤ó¤â¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Äê´üÅª¤Ë¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ·ÚÅÙ°Û·ÁÀ®¤äÃæÄøÅÙ°Û·ÁÀ®¤ÎÃÊ³¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤·¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¼êÁ°¤Çµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÙ°æÈþ¶¿¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¤¡¢ÃÎ¤é¤º¤Ë¸å²ù¤·¤¿HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¤³¤È