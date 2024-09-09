µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤âüþ¸«¹û¤ì¤¿üþ Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿28ºÐ½÷Í¥¤Î»Ïµå¼°¤ËÈ¿¶Á»ß¤Þ¤é¤º¡ª¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×
»°µÈ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÈ¿¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡9·î7Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í¡¦DeNAÀï¤Ï·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1¡Ý2¤È1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ»³ÎéÅÔ¤¬±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Âç¤¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤Ï¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤â¸«¹û¤ì¤¿»°µÈºÌ²Ö¤µ¤ó¤Î»Ïµå¼°¤ÎÊÌ¥«¥Ã¥È
¡¡2¡Ý2¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹12²óÆó»àÌµÁö¼Ô¤Î¾ìÌÌ¡¢DeNAº´¡¹ÌÚÀéÈ»¤Î½éµå¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø±¿¤ó¤À¡£¼«¿È½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥¢¡¼¥Á¤ò¾þ¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤È¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ò»î¹çÁ°¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î»°µÈºÌ²Ö¤µ¤ó¡Ê28)¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖTiffany&Co. DAY¡×¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë±ï¤â¤¢¤ê¡¢µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ö¥ë¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¹õ¤¤³×¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢¹õÈ±¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ÆÎ×¤ó¤À¡£Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¹½¤¨¤ÇÊá¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿Âç¾ëÂî»°¤ËÅê¤²¹þ¤ß¡¢ÀË¤·¤¯¤âÅêµå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÚÎï¤Ê»Ñ¤Ç´ÑµÒ¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤ª¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶½Ê³¤¬Îä¤á¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥ª¥³¥¨¤â¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡Öº£Æü¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿»°µÈ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤È²þ¤á¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»°µÈ¤µ¤ó¤â¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¸å¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï´ÑµÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¬Î©¤ÄÆü¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë°ì½Ö¤Ç¶õµ¤¤¬ÆÝ¤Þ¤ì¤Æ¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤òËº¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Àï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¾¡Éé¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Î³§ÍÍ¡¢µåÃÄ¤Î³§ÍÍ¤ËºÇÂç¸Â¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¡Ä¥ï¥ó¥Ð¥ó²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÚÎï¤Ê»Ïµå¼°»Ñ¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÈ¿¶Á»ß¤Þ¤é¤º¡£¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤â¡Ö¾åÉÊ¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]