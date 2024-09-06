¡Ö´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤ë¡×Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ö³ÊÆ®µ»Ç®¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×È¯¸À¤Ë»¿ÈÝ¡Ö¼çÌò¤¬¤¤¤Ê¤¤¶È³¦¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
9·î4Æü¡¢¸µ³ÊÆ®²È¤ÇYouTuber¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ê32¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Äï¤Ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒ³¤¡Ê30¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢º£¸å¤Î³ÊÆ®µ»³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·»Äï¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢Ì¤Íè¤¬¡ÖUFC¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Äï¤ÎÏÃ¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC¡×¤Ø¤Î»²Àï¤òÈ¯É½¤·¤¿³¤¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇUFC¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÆüÄø¤ä³¬µé¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ°²èÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡ËÇ¯Æâ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢³¤¤¬¡Ö³ÊÆ®µ»¤Ç¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡¢º£¡£°ìÈ¯¤³¤Î°¤¤Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤È¡¢Ì¤Íè¤ÏÆ±°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤¬UFC¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ê³¤¤¬¡ËUFC¤Ç³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡£¤»¤Ã¤«¤¯¡¢ÆüËÜ³ÊÆ®µ»¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¤µ¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊø¤ì¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤·¤µ¡£²¶¤¿¤Á¤¬6Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ÆºÆÇ³¤µ¤»¤¿³ÊÆ®µ»Ç®¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦²ÄÇ½À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£UFC¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¤µ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬Á´°÷UFC¤ËÎ®¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£ÆüËÜ³ÊÆ®µ»³¦¤¬¤Þ¤¿¡¢Á°¤ÎÉ¹²Ï´ü¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÄ¶RIZIN3¡×¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢Ê¿ËÜÏ¡¡Ê26¡Ë¤ËTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Ì¤Íè¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬Êú¤¤¤¿ÆüËÜ³ÊÆ®µ»³¦¤Ø¤Î¡È´íµ¡´¶¡É¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô»¿ÈÝ¤¢¤ì¤É³ÊÆ®µ»³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¡¦¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡¡À¤´Ö°ìÈÌ¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤ÀÀõ¤¤¡¦¿¼¤¤¤¢¤ì¤É¹¤á¤¿¤Î¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÂè°ìÀþ¤òÂà¤±¤Ð²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡ª¤È¡¢¤¤¤¦¤è¤ê²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡Õ
¡ÔÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤â¤Ä¤¤¤Ç¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤À¤·¤¿¤«¤éÄ«ÁÒÌ¤Íè¸ú²Ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬Ä«ÁÒÌ¤Íè·ÐÍ³¤ÇÂ¾¤Ë¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡Ô¼çÌò¤¬¤¤¤Ê¤¤¶È³¦¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡Õ
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÔÄ«ÁÒ·»¤Ç³ÊÆ®µ»Ç®¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿»ö¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ô³ÊÆ®µ»¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡£Ä«ÁÒ·»Äï¼þÊÕ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡Õ
¡ÔÊÌ¤ËÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬³ÊÆ®µ»³¦¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£ÌÞÏÀ¡¢0¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤·¹×¸¥¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¸À¤Ã¤¿»ö¤ò¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤ß¤Ã¤¯¤ó¡£¡£¡£¡Õ
¡ÔÄ«ÁÒ¤Ï´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤ë¤Ê¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤«ÃÎ¤é¤ó¤¬¡Õ