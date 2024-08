山形県産“高級”さくらんぼ使用！木村屋「さくらんぼ葛バー」

木村屋は、山形県産のさくらんぼを使用した新商品「さくらんぼ葛バー」の試作品を、2024年8月31日(土)に開催されるモンテディオ山形のホームゲームにて、来場者先着150名の方に無料提供します。

木村屋「さくらんぼ葛バー」

日時 :2024年8月31日(土) 15:00〜19:00(なくなり次第終了)

場所 :NDソフトスタジアム山形(モンテディオ山形vs.横浜FC戦)

(〒994-0000 山形県天童市山王1-1)

内容 :来場者先着150名様に「さくらんぼ葛バー」試作品を無料提供。

また、同会場では既に製品化している葛バー5種の販売も行います。

配布場所:スタジアム正面入口付近 特設ブース

※試食後のアンケートにご協力いただける方先着20名様にモンテディオ山形のグッズをプレゼントします。

【さくらんぼ葛バーの特徴】

(1) 高級品種のさくらんぼをふんだんに使用

山形県産の高級品種「佐藤錦」「紅さやか」の加工用さくらんぼを100%使用したさくらんぼピューレを贅沢に使用し、すっきりとした甘さの葛ようかんに仕立てた一口サイズの和菓子です。

さくらんぼ本来の味わいを引き出し、暑い夏にぴったりの涼やかな甘味に仕上がっています。

(2) 生食用さくらんぼに近い味

さくらんぼ葛バーには、山形県工業技術センター庄内試験場が開発した加工技術である「サクランボらしい味を再現するサクランボ呈味パウダー」を使用。

(3) すぐに溶けない!?観戦のお供にぴったりスイーツ

葛には、常温ではプルンとした食感、凍らせるとアイスバーのような見た目と食感になるという特徴があります。

当日は冷凍した状態で提供しますが、通常のアイスバーとは異なり、急速に溶け出すことがないため、スタジアム観戦にも最適です。

手を汚さずに楽しめる新感覚のスタジアムスイーツとして、観戦の新たな楽しみ方が出来ます。

