22ºÐ½÷»Ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¾×·â¹ðÇò¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×¡¡Ãç´Ö¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÄÅ·¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
½÷»Ò76¥¥íµé¡¢1²óÀï¤Ç¡Ö±¦ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò76¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¶ÀÍ¥æÆ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¾×·â¤Î¹ðÇò¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶À¤Ï21Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼Â¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î1²óÀï¤ÇÁê¼ê¤ÎÆ¬¤¬·ãÆÍ¤·¤Æ°ÊÍè¡¡±¦ÌÜ¤Îº¸±¦¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¡¢¤ä¤Ã¤È¸ø¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÌÀÆüÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·ãÆ®¤Î²áÄø¤ÇÌÜ¤Ë°Û¾ï¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ±Î½¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó77¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆü²¼¾°¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç1ÈÖÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶À¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆü²¼¤¬¡Ö¤¨¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¡ª¡©¡¡¤¸¤ã¤¢º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÄË¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Ë¡©¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤à¤È¡Ö¤Ï¤ó¤³Ãí¼Í¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Öµ¢¹ñ¸åº£¤Þ¤Ç¤½¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Öº£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë