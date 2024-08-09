¥¿¥à¥í¥ó¡¢3¿ÍÀ©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡Ö3x3.EXE PREMIER¡×¤Ç»£±ÆÂÎ¸³²ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥à¥í¥ó¤Ï¡¢²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë3¿ÍÀ©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡Ö3x3.EXE PREMIER¡×¤Ç¡¢ÆÃÊÌ»£±Æ¥»¥ß¥Êー¤ª¤è¤ÓÆ±¼ÒÀ½ºÇ¿·¥ì¥ó¥º¤ÎÂß½Ð¤·ÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÆüÄø¤Ï8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ00Ê¬～16»þ40Ê¬¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¡£
¡Ö3x3.EXE PREMIER¡×¤Î¸ø¼°Àï¤òÈï¼ÌÂÎ¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー/ÂÎ¸³²ñ¡£
¸ø¼°ÀïÆÃÊÌ»£±Æ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¿åÃ«¤¿¤«¤Ò¤È¤µ¤ó¡¢¾®¶¶¾ë¤µ¤ó¡¢º´¡¹ÌÚ½à»Ò¤µ¤ó¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢3¿ÍÀ©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¥¤¤òÆÃÊÌ¥¨¥ê¥¢¤«¤é»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£¥×¥ì¥¤Ãæ¤Î´ó¤ê°ú¤¤¢¤ë»£±Æ¤Ë¸þ¤¤¤¿¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¡Ö35-150mm F/2-2.8 Di III VXD¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÊÂ¾¤Î¥ì¥ó¥º¤âÂß½Ð¤·²Ä¡Ë¡£
¥ì¥ó¥º¤ÎÂß¤·½Ð¤·ÂÎ¸³²ñ¤Ï1²ó¤Ë¤Ä¤60Ê¬ÄøÅÙ¡Ê1ËÜ¤Þ¤Ç¡Ë¡£¥«¥á¥é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤Ê¤É¤Ï¼«¿È¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£Âß¤·½Ð¤·¤Ë¤Ï´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£