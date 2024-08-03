¡Ö¤â¤¦¥Þ¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¹á¹Á¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉCM¤Ë¡È¥¥à¥¿¥¯Éü³è¡É¤ÇºÆÇ³¤¹¤ë¡ÖNumber_iÈ´Å§¡×¤Ø¤ÎÉÔËþ
¡¡8·î1Æü¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öfoodpanda¡×¤Ç¹á¹Á¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¹¹ð¤ËÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥í¥´¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÃÇÌÌ¤¬±£¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Ê»ý¤ÁÊý¤¬¡¢¡È¥¥à¥¿¥¯»ý¤Á¡É¤È¸À¤ï¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉáÃÊ¤«¤é¤½¤Î»ý¤ÁÊý¤Ç¤¢¤ë¤È¥¥à¥¿¥¯»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±Ç¯9·î¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯4·î¤Ë ¡È¼¤á¥¸¥ã¥Ë¡É¤Ç¤¢¤ëNumber_i¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢°ìÉô¤Îµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿È¯¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÇã±¿Æ°¤ò¤¢¤²¤ëÀ¼¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤ÎNumber_i¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤òÂÔË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¹á¹Á¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤òÁ¢¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¡È¥¥à¥¿¥¯»ý¤Á¡É¤òÂÔË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥¥à¥¿¥¯»ý¤Á¤¹¤ë¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤·ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡¡¤µ¤¹¤¬¥¥à¥¿¥¯¹á¹Á¹Ô¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥¯¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡Õ
¡ÔÌÚÂ¼¤¯¤ó¹á¹Á¤Îfoodpanda¤Î¥Þ¥Ã¥¯¤Î¹¹ð¤Ë¡£¹á¹Á¤Ç¤â¡Ö¥¥à¥¿¥¯»ý¤Á¡× ·òºß¤À¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÌÚÂ¼¤¯¤ó¤ÎCM¸«¤¿¤¤¤Ê¡Õ
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥¥à¥¿¥¯¤À¤è¤Ê¤¡¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Õ
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸½¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤ÎNumber_i¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ô¥¥à¥¿¥¯¤¬¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÀëÅÁ½Ð¤Æ¤ë»þ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¼º£¤ä¤Ì¤ó¤Ù¤ê¤À¤â¤óÇã¤¦µ¤¼º¤¦¤ï¡Õ
¡Ô¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â³¤³°¤ËTOBE¤Ê¤¤¤Ì¤ó¤Ù¤ê¤µ¤ó·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¥Þ¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Õ
¡ÖÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¤ä¡¢KinKi Kids¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤Ê¤É¤Îµì¥¸¥ã¥Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·»öÌ³½ê¡ØSTARTO ENTERTAINMENT¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Âà½ê¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ïº£¤âCM½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µì¥¸¥ã¥Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤É¤Á¤é¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Çä¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤À¡£