¡Ö¿ÀµÜ»û¤ä´ß¤Ï¸Ä¿Í¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¡×Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯Ã±ÆÈ»Å»ö¤¬ÃíÌÜ¤â¡ÄNumber_i ¤Î ¡È³Êº¹ÌäÂê¡É ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡7·î26Æü¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ¡ÊYSL¡Ë¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡Ö¥¯¥Á¥å¡¼¥ë ¥ß¥Ë ¥¯¥é¥Ã¥Á¡×¤Î¿·¿§¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£Ê¿Ìî¤Ï2024Ç¯1·î¤ËÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¸¥¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¿Ìî¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëNumber_i¤Ï¡¢¡È¥¥ó¥×¥ê¡É ¤³¤ÈKing ¡õ Prince¤«¤éÊ¿Ìî¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤Î3Ì¾¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ¡¢2023Ç¯9·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢ÂìÂô½¨ÌÀ¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êTOBE¤Ë¹çÎ®¡£¤¤¤ï¤Ð ¡È¼¤á¥¸¥ãÆó¡É ¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÇÏª½ÐÅÙ¤Î°ã¤¤¤¬¸½¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Number_i¤Î3¿Í¤Ï¡¢¸½ºß¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Ó¥¢¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±éÃæ¤À¤¬¡¢Ê¿Ìî¤Ï¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨Ã±ÆÈ¤Ç¥à¥Ò¤Ê¤É¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢7·î23Æü¤Ë¤Ï¡Ø3people 1minute¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÅÏÊÕÄ¾Èþ¤È¤È¤â¤Ë°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿ÀµÜ»û¤ä´ß¤Î»Ñ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤·¤«ÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î ¡È³Êº¹ÌäÂê¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤Ï¡Ô¿ÀµÜ»û¤¯¤ó¤ä´ß¤¯¤ó¤Ï¸Ä¿Í¤Î»Å»ö¤Ê¤¤¤Í¡Õ¡Ô»Å»öÎÌ¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ°ã¤¦¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ä¤é¤¤¤È»×¤¦¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ï¡¢TOBE¤ÎÂìÂô½¨ÌÀ»á¤Î ¡ÈÀïÎ¬¤Î¤Ò¤È¤Ä¡É ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÂìÂô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤òNumber_i¤Î ¡È´é¡É ¤È¤·¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¿Ê½Ð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£´ß¤µ¤ó¤È¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤ÏÏª½Ð¤¬¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¿ÀµÜ»û¤Ï¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¤Ç¡¢·ö²Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö2¿Í¤È¤âÍ¥¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ê»Å»öÎÌ¤äÏª½ÐÎÌ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤Ï¤ä¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£