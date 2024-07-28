¡Ö¾®µ×ÊÝ¿À¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤¾Íý¿Î¡ª¡×ÆüËÜ¡¢ÆñÅ¨¥Þ¥ê·âÇË¤ÇGSÆÍÇË¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£··î27Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï¤Ç¥Þ¥ê¤ÈÂÐÀï¡££±¡Ý£°¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢£³Æü¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀï¤òÁ°¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£µ¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤«¤éÀèÈ¯£³¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡£À¾ÈøÎ´Ìð¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡¢»³ÅÄÉö´î¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢£±ÅÀ¤¬±ó¤¤¤Ê¤«¡¢57Ê¬¤ËÀÆÆ£¸÷µ£¤È¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤ò²¼¤²¡¢£³ÆüÁ°¤Ë£²È¯¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÀÆ£ÈøæÆÂÀ¤È»°¸Í½Ø²ð¤òÅêÆþ¡£¾õ¶·¤ÎÂÇ³«¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼é¸î¿À¤Î¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¹¥¼é¤òÏ¢È¯¡£·è¤·¤Æ¥Þ¥ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤¬¶áÉÕ¤¤¤¿82Ê¬¡¢»³ËÜÍý¿Î¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Ï¥ó¥É¤ÇÄËº¨¤ÎPK¤ò¸¥¾å¡£Æ±ÅÀ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤Î¥¥Ã¥¯¥ß¥¹¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ£±¡Ý£°¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾¡ÅÀ£³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È¡Û»Ä¤ê£¸Ê¬¡¢·Ò¤¤¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À·è¾¡ÅÀ¡ªPK¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡ª¡Ã¥Ñ¥ê¸ÞÎØGSÂè£²Àá U-23ÆüËÜ£±¡Ý£°U-23¥Þ¥ê
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤¾Íý¿Î¡ª¡×
¡Ö¤è¤¯µÍ¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ªNICE¥´¡¼¥ë¡ª¡×
¡ÖºÇ¹â¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤¥¤´¤¯¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡ª¡ª¡×
¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×
¡Ö¥Þ¥ê¶¯¤¤¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤è¤¯°ú¤Ê¬¤±¤¿¤Ê¡×
¡Ö¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë°µ¾¡¤·¤¿¤«¤éº£Æü¤â³Ú¾¡¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Þ¥ê¶¯¤¨¡¼¡ª¡×
¡Ö¾®µ×ÊÝ¤¯¤ó¤Ë¤«¤Ê¤ê½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤¾¡ª¡ª¡×
¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤ó¤Ê¶ìÀï¤·¤È¤ó¤Î¤À¤¤¤Ö¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¡×
¡Ö¾®µ×ÊÝ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤ËÉé¤±¤Æ¤ë¡×
¡Ö¾¾ÌÚ¤ª¤é¤ó¤Î¤«¤Ê¤êÄË¤¤¤Ê¡×
¡Ö¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×
¡Ö¾®µ×ÊÝ¿À¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤È¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤À¤Ê¡×
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â£ÁÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤ËÀ®Ä¹¤·¤½¤¦¡×
¡¡ÆÃ¤Ë£²ÀïÏ¢È¯¤Î»³ËÜ¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝ¤Ë»¿¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡ÆüËÜ¤Ï£µ¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤«¤éÀèÈ¯£³¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡£À¾ÈøÎ´Ìð¡¢¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡¢»³ÅÄÉö´î¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢£±ÅÀ¤¬±ó¤¤¤Ê¤«¡¢57Ê¬¤ËÀÆÆ£¸÷µ£¤È¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤ò²¼¤²¡¢£³ÆüÁ°¤Ë£²È¯¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÀÆ£ÈøæÆÂÀ¤È»°¸Í½Ø²ð¤òÅêÆþ¡£¾õ¶·¤ÎÂÇ³«¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤¬¶áÉÕ¤¤¤¿82Ê¬¡¢»³ËÜÍý¿Î¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Ï¥ó¥É¤ÇÄËº¨¤ÎPK¤ò¸¥¾å¡£Æ±ÅÀ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤Î¥¥Ã¥¯¥ß¥¹¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ£±¡Ý£°¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾¡ÅÀ£³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È¡Û»Ä¤ê£¸Ê¬¡¢·Ò¤¤¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À·è¾¡ÅÀ¡ªPK¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡ª¡Ã¥Ñ¥ê¸ÞÎØGSÂè£²Àá U-23ÆüËÜ£±¡Ý£°U-23¥Þ¥ê
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤¾Íý¿Î¡ª¡×
¡Ö¤è¤¯µÍ¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ªNICE¥´¡¼¥ë¡ª¡×
¡ÖºÇ¹â¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤¥¤´¤¯¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡ª¡ª¡×
¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×
¡Ö¥Þ¥ê¶¯¤¤¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤è¤¯°ú¤Ê¬¤±¤¿¤Ê¡×
¡Ö¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë°µ¾¡¤·¤¿¤«¤éº£Æü¤â³Ú¾¡¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Þ¥ê¶¯¤¨¡¼¡ª¡×
¡Ö¾®µ×ÊÝ¤¯¤ó¤Ë¤«¤Ê¤ê½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤¾¡ª¡ª¡×
¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤ó¤Ê¶ìÀï¤·¤È¤ó¤Î¤À¤¤¤Ö¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¡×
¡Ö¾®µ×ÊÝ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤ËÉé¤±¤Æ¤ë¡×
¡Ö¾¾ÌÚ¤ª¤é¤ó¤Î¤«¤Ê¤êÄË¤¤¤Ê¡×
¡Ö¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×
¡Ö¾®µ×ÊÝ¿À¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤È¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤À¤Ê¡×
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â£ÁÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤ËÀ®Ä¹¤·¤½¤¦¡×
¡¡ÆÃ¤Ë£²ÀïÏ¢È¯¤Î»³ËÜ¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝ¤Ë»¿¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô