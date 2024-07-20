¤æ¤º¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Ç¡Ö²Æ¿§¡×ÈäÏªÃæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ»ö·ïÈ¯À¸¡¡¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¶¯À©½ªÎ»¤â»ëÄ°¼Ô¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼°î¤ì¤ë
¡¡7·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ²Æº×¤ê3»þ´ÖÈ¾SP¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤ËÂç¥È¥ê¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤æ¤º¤¬¡¢Ì¾¶Ê¡Ö²Æ¿§¡×¤òÈäÏªÃæ¤Þ¤µ¤«¤Î»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤æ¤º¤Ï¡¢¤Þ¤º7·î¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖÉúÀþ²ó¼ý¡×¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¥È¥ê¤Ç¤â½Ð±é¤·¡¢²Æ¤ÎÄêÈÖ¥½¥ó¥°¡Ö²Æ¿§¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤æ¤º¤Î¡Ø²Æ¿§¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢14Ç¯Á°¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Ö2010¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£ÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥Ó¤ò²¿ÅÙ¤â¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í½Äê»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈäÏª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¤æ¤º¤Ï»öÁ°¤Ë¡¢
¡Ô¡Ø²Æ¿§¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¼Ü¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â¡Ø¤â¤¦°ì²ó¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Æü¤ò²þ¤á¤Æ¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ë²Û»ÒÀÞ¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Õ¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤â¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡Õ
¡¡¤È¡¢¡ÈÁ°¥Õ¥ê¥³¥á¥ó¥È¡É¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤ËÂç¥È¥ê¤Î½ÐÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿ËÌÀîÍª¿Î»á¤Ï
¡Ö¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢2²ó¤Þ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡ËÂç¿Í¤Ê¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤³¤í¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è2¿Í¤¬¡Ö²Æ¿§¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢º£²ó¤â½Ð±é¼Ô¤ä´ÑµÒÁ´°÷¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌóÂ«¤Î2²ó¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤è¡ª²¶Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÄù¤á¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢»ö·ï¤Ïµ¯¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªÁ´ÂÎ¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¤â¤¦°ì²ó¡Ù¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë2¿Í¤Ï¶Ã¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢ÇÜÂ®¤Î¥µ¥Ó¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢¥´¡¼¥ë´Ö¶á¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥½¥ó¥°¤¬Î®¤ì¡¢¶¯À©½ªÎ»¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3²óÌÜ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤ËËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥½¥ó¥°¤Ë¾è¤»¤Æ¼Õºá¤ò¤¹¤ë±©ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄÁ»ö·ïÈ¯À¸¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿²Æ¿§¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤¿¡£
¡ÔM¥¹¥Æ¤æ¤ºÌÌÇò¤¹¤®¤¿¡£µ×¡¹¤Ë¤¹¤´¤¯ÂçÀ¼¤Ç²ÈÂ²¤Ç¾Ð¤¨¤¿¡£¡Õ
¡Ô´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤æ¤ººÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¾Ð¾Ð¡Õ
¡Ô¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤·Ã¯¤Ë¤â¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡ª¡ªÀ¸ÊüÁ÷´¶¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹wwww¡Õ
¡¡¤Þ¤µ¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¡£