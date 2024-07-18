·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUQ mobile¡×¤Î·ÀÌó¿ô¤¬1000Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË¡ªau PAY ¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1000±ßÊ¬¤¬1000¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü
|UQ¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬1000Ëü·ÀÌó¤òÆÍÇË¡ªµÇ°¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü
KDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Ï18Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUQ mobile¡×¤Î·ÀÌó¿ô¤¬2024Ç¯7·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë1000Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿UQ mobile¤Ç¤Ï1000Ëü²óÀþÆÍÇË¤òµÇ°¤·¡¢¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Ç¹¥É¾¤Î¡ÖÂç´Ô¸µº×¡ª¡×¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ2024Ç¯7·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡ÖUQ mobile ·ÀÌó¿ô1,000Ëü²óÀþÆÍÇË ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
UQ mobile¤ÏÅö½é¤ÏKDDI»±²¼¤ÎKDDI¥Ð¥ê¥å¡¼¥¤¥Í¥¤¥Ö¥é¡¼¤ª¤è¤Ó²Æì¥Ð¥ê¥å¡¼¥¤¥Í¥¤¥Ö¥é¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æau²óÀþ¤òÍÑ¤¤¤¿²¾ÁÛ°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMVNO¡Ë¤È¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢KDDI»±²¼¤ÎUQ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤ª¤è¤ÓUQ¥â¥Ð¥¤¥ë²Æì¤ËÎ¾¼Ò¤¬µÛ¼ý¹çÊ»¡¦¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ»ö¶È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2020Ç¯¤ËKDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤ËUQ mobile»ö¶È¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMNO¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Þ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊUQ mobile¤Î·ÀÌó¿ô¤¬1000Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¹ç¤ï¤»¤ÆµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢UQ mobile¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Ê¤É¸þ¤±ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥È¥¯¥È¥¯¥×¥é¥ó¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥×¥é¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¤Ï·î³Û3,278±ß¤ÇËè·î¤Î¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÍÆÎÌ20GB¤È1²ó10Ê¬°ÊÆâ¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ°¸¤ÎÄÌÏÃ¤¬¤«¤±ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤âÄÌÏÃ¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ä— UQ (@UQinfo) July 18, 2024
¡À¡À¡Ã¡Ã¡¿¡¿
UQ mobile·ÀÌó¿ô
1,000Ëü²óÀþ
ÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¿¡¿¡Ã¡Ã¡À¡À
¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£Æü¤ÏÃæ¤Î¿Í2¿Í¤Ç¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¡£
¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¼Â¤Ï¡Ä¡Ä pic.twitter.com/SuZ9tykogF
°ìÊý¡¢¥È¥¯¥È¥¯¥×¥é¥ó¤Ï·î³Û3,465±ß¤Ç·î15GB¤Þ¤Ç¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥Ç¡¼¥¿ÍøÍÑÎÌ¤¬·î1G°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Æ°¤Ç1,188±ß³ä°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ·î³Û2,277±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ëè·î¤Î¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤¬Í¾¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÍâ·î¤Ë·«¤ê±Û¤»¤ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤¯¤ê¤³¤·¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥×¥é¥ó¤Ï·î³Û2,365±ß¤Ç·î4GB¤Þ¤Ç¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Ëè·î¤Î¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ÎÍøÍÑ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¸þ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¯¤ê¤³¤·¤ä¡ÖÀáÌó¥â¡¼¥É¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿·î³Û550±ß¤ÎÁýÎÌ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¶¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Ï·î5GB¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ·î25GB¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥¯¥È¥¯¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï·î5GB¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ·î20GB¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï·î2GB¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ·î6GB¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó ¥Ç¡¼¥¿¤â¤Ã¤ÈÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·î5GB¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ·î30GB¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¤Ï¡Öau PAY ¥«¡¼¥É¤ª»ÙÊ§¤¤³ä¡×¡Ê·î³Û187±ß³ä°ú¡Ë¤ª¤è¤Ó¡Ö¼«Âð¥»¥Ã¥È³ä¡×¡Ê·î³Û1,100±ß³ä°ú¡Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¥»¥Ã¥È³ä¡×¡Ê·î³Û550±ß³ä°ú¡Ë¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¯¥È¥¯¥×¥é¥ó¤È¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥×¥é¥ó¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼ï³ä°úÅ¬ÍÑ¸å¤Ï¥È¥¯¥È¥¯¥×¥é¥ó¤Ï·î³Û2,178±ß¤«¤é¡Ê·î1GB°Ê²¼¤Ê¤é·î³Û990±ß¤«¤é¡Ë¡¢¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥×¥é¥ó¤Ï·î³Û1,078±ß¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·î´Ö¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤òÄ¶²á¸å¤Ï¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¤È¥È¥¯¥È¥¯¥×¥é¥ó¤ÏºÇÂç1Mbps¡¢¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥×¥é¥ó¤ÏºÇÂç300Kbps¤ËÂ®ÅÙÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
|ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
|¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó
|¥È¥¯¥È¥¯¥×¥é¥ó
|¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥×¥é¥ó
|·î³ÛÎÁ¶â
|3,278±ß
|3,465±ß
¡Ê·î1GB°Ê²¼¤Ï2,277±ß¡Ë
|2,365±ß
|·î´Ö¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÍÆÎÌ
|20GB
|15GB
|4GB
|ÁýÎÌ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¶
¡Ê¹ç·×25GB¡Ë
¡Ü10GB
¡Ê¹ç·×30GB¡Ë
|¡Ü5GB
¡Ê¹ç·×20GB¡Ë
|¡Ü2GB
¡Ê¹ç·×6GB¡Ë
|Ä¶²á¸åºÇÂçÂ®ÅÙ
|¾å²¼1Mbps
|¾å²¼1Mbps
|¾å²¼300Kbps
|ÄÌÏÃÎÁ
|1²ó10Ê¬°ÊÆâ¤Î¹ñÆâÄÌÏÃÎÁÌµÎÁ
¡Ê10Ê¬Ä¶²á¸å¤Ï22±ß¡¿30ÉÃ¡Ë
|22±ß¡¿30ÉÃ
|22±ß¡¿30ÉÃ
|¥Ç¡¼¥¿¤¯¤ê¤³¤·
|¢þ
|¢þ
|¢þ
|ÀáÌó¥â¡¼¥É
|¡¼
|¡¼
|¢þ
|Amazon¥×¥é¥¤¥à3¥«·îÌµÎÁ
|¢þ
|¢þ
|¡¼
|³ä°ú
|au PAY ¥«¡¼¥É¤ª»ÙÊ§¤¤³ä
|¡¼
|¢¥187±ß
|¢¥187±ß
|¼«Âð¥»¥Ã¥È³ä
|¡¼
|¢¥1,100±ß
|¢¥1,100±ß
|²ÈÂ²¥»¥Ã¥È³ä
|¡¼
|¢¥550±ß
|¢¥550±ß
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥È¥¯¥È¥¯¥×¥é¥ó¤È¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥×¥é¥ó¤ÏÄÌÏÃ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¹ñÆâ°¸ÄÌÏÃ¤¬¤«¤±ÊüÂê¡Ê°ìÉô°¸Àè½ü¤¯¡Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖÄÌÏÃÊüÂê¡×¡Ê·î³Û1,980±ß¡Ë¤ä1²ó10Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâ°¸ÄÌÏÃ¡Ê°ìÉô°¸Àè½ü¤¯¡Ë¤¬¤«¤±ÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡ÖÄÌÏÃÊüÂê¥é¥¤¥È¡×¡Ê·î³Û880±ß¡Ë¡¢ºÇÂç60Ê¬¡¿·î¤Î¹ñÆâÄÌÏÃ¡Ê°ìÉô°¸Àè½ü¤¯¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÄÌÏÃ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê60Ê¬¡¿·î¡Ë¡×¡Ê·î³Û550±ß¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¿½¤·¹þ¤á¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¤ÏÄÌÏÃÊüÂê¤¬¤²¤Ä¤¬¤¯1,100±ß¤ÇÄÉ²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦UQ mobile ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦UQ mobile¡¢·î³Û3,828±ß¤Ç30GB»È¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü ¡Á¡Ö¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿ÁýÎÌ¤¬10GB¤Ë¡Á |
¡¦¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¨¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¨¢³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û/³Ê°ÂSIM¤ÏUQ mobile¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¡Ú¸ø¼°¡Û
¡¦¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¨¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¨¢³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û/³Ê°ÂSIM¤ÏUQ mobile¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¡Ú¸ø¼°¡Û