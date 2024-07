一般的に赤ちゃんが言葉を話し始めるのは1歳前後と言われるが、イギリスの“口達者”な赤ちゃんの動画が注目を集めている。赤ちゃんは完全に言葉を発することができないものの、ベビーシッターとお昼寝を“する、しない”で言い合いになり、一生懸命に伝える姿が人々の心を温かい気持ちにさせているようだ。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。英リヴァプール在住のオレイカ・マッケイさん(Olayka Mckay、30)が6月21日、TikTokに赤ちゃんとやりとりをする動画を投稿したところ、多くの人の心を鷲掴みにした。オレイカさんは普段、友人であるリアノンさん(Rhiannon)の娘オーラちゃん(Orla、1)のベビーシッターをしており、動画を撮影した日はお昼寝についてオーラちゃんと言い合いになった。

言葉をはっきり話せないオーラちゃんだが、オレイカさんに「どうして寝たくないの? まだ元気いっぱいなの?」と聞かれると、枕を指差すような仕草をして「ウクテビブプッ」と喃語を発して何かを伝えている。その後もオーラちゃんは、まるでオレイカさんの言葉を理解しているかのように首を振ったり、目を大きく見開いたりしながら真剣な表情で訴えた。2人の口論が続くなか、オレイカさんも負けじと「あなたはまだ赤ちゃんよ。私の言うことを聞かなくなちゃ!」と返すものの、オーラちゃんの愛らしい姿に負けてしまい、思わず吹き出して笑い崩れてしまった。どうやら2人の口論は、オーラちゃんに軍配が上がったようだ。そんな2人の動画に、視聴者はオーラちゃんが話す言葉の中に地元リヴァプールのアクセントがあることに気付いたようで、このような声が寄せられている。「リヴァプール訛りの赤ちゃん言葉がたまらなくかわいい!」「私には理解はできない言葉だけど、リヴァプール訛りがとってもいいわ。」「リヴァプール訛りの赤ちゃん言葉って聞いたことがなかったわ。これまでで最高に可愛い赤ちゃん言葉だわ。」動画はこれまでに2100万回以上の視聴回数を記録しており、多くの人がオーラちゃんの可愛さに心を奪われたようだ。ちなみにオーラちゃんの母親リアノンさんは、英国放送協会『BBC』の取材に応じ、娘のリヴァプール訛りについて「私たちはみんなリヴァプール訛りがあるので、オーラの訛りに気づきませんでした」と明かしている。またオレイカさんは、当時のことを「オーラを寝かしつけようとしたら泣いちゃって。それで話しかけたら泣き止んだので、そのまま話し続けてみたんです」と語っていた。なおオーラちゃんには、企業からのスカウトやマネージメント会社からのオファーが続々と届いたが、オレイカさんが今年の初めに別の友人と設立したブランディングとマーケティングの会社「Burst Identity」がオーラちゃんのマネージメントを担当することになったそうで、オレイカさんは「今後が楽しみです」と話している。画像は『Custard Pot TikTok「Cutie patoooootie!!」』『Olayka Instagram「Wow! The past couple of days have been absolutely insane.」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)