±Ø¤«¤é¤ÎàÃí°Õ´µ¯á¤Ë19Ëü¿Í¤¬¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥Û¥Ã¥³¥ê¡¡¹Êó¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ö¼Õºá¡×¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ï
¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Á¤ã¤¦±Ø¤Î¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯6·î9Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îmikio.k¡Ê¡÷impreza22bsti¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Õ¤Õ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¢ö¡×¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö#À¸ÅÄ±Ø¡×¡Ö#¾®ÅÄµÞ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥É¤Î¼Ì¿¿¡£
¤Ä¤Ð¤á¤Î¤Ò¤ÊÄ»¤¬
Èô¤ÖÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
À¸ÅÄ±ØÄ¹Ì¾µÁ¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÆ¬¾åÃí°Õ¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÆæ¤ÎÀ¸¤Êª¤Ï¡¢¡Ö¢¨¥Ä¥Ð¥á¤Ç¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£¼Õºá¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¨¤¨¤ó¤ä¤Ç......¡ª
ÆâÍÆ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥»¥ó¥¹¤Ë¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç19Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê19ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦...ÁÇÅ¨¡ª¡×
¡Ö³¨¤â´Þ¤á¤Æ¹¥¤¡×
¡Ö¤¼¤Ò²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ä¤Ð¤á¤Î³¨¤æ¤ë¤¹¤®¤ÆÄ¶¹¥¤¡×
¡Ö¤È¡¢Èô¤Óµû......¡©£÷¡×
¡Ö²èÇì¤Ç¤¹¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö±ØÄ¹¡¢Í¥¤ì¤¿¿Í³Ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²èÎÏ¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×
²¹¤«¤¤ÆâÍÆ¤ËÏÂ¤ó¤À¿Í¡¢¤Ä¤Ð¤á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤æ¤ë¤µ¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Ü¡¼¥É¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¹½Æâ¤ÇÈô¤ÖÎý½¬¤ò¤¹¤ë¥Ä¥Ð¥á¡×¤Ï¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬10Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Îmikio.k¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï9Æü¤Î¸á¸å3»þÈ¾º¢¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤Î¡ÖÀ¸ÅÄ±Ø¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤Î²þ»¥¸ý¤Ç¤Î¤³¤È¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Î¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯17Æü¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Î¹ÊóÉô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸ÅÄ±Ø¤Ë¤â¼èºà¤·¤¿¡£
¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸ÅÄ±Ø¹½Æâ¤Ç¤Ï6·î8Æü¤Î¸áÁ°10»þº¢¤«¤é¿ô±©¤Î¥Ä¥Ð¥á¤¬Äã¶õ¤ÇÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿ÆÄ»¤Ï¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤ÊÄ»¤Ï¤Þ¤ÀÉÔ°ÂÄê¤ÊÈô¹Ô¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ãí°Õ´µ¯¤Î¤¿¤á¤Ë·Ç¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
À¸ÅÄ±Ø¤ÏÃ´Åö¼Ô¤¬Äê´üÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Ä¾¶á2Ç¯¤Û¤É¤·¤«¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Î2Ç¯¤Ï¡¢¥Ò¥ÊÄ»¤¬Áã¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¹½Æâ¤ÇÈô¤ÖÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤«¤éÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
2024Ç¯¤â¡¢6·î15Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ä¥Ð¥á¤ÏÁãÎ©¤Á¡¢¹½Æâ¤Ë¤ÏÁã¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤Ò¤ÊÄ»¤Ï¡¢12Æüº¢¤Ë¤ÏÁãÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾×·â¤Î»ö¼Â¡¢È¯³Ð¡¡¡Ö¥Ü¡¼¥É¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï...¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤À¤¬¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸ÅÄ±ØÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÆ²¡¹¤È¡ÖÀ¸ÅÄ±ØÄ¹¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë......¡ª¡©¡¡¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ËµºÜ¤·¤¿¡ØÀ¸ÅÄ±ØÄ¹¡Ù¤È¤Ï¡Ø¤½¤ÎÆü¤Î½Ð¶Ð¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¼Ô¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø±ØÄ¹¡Ù¤È¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ìò¿¦¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø±ØÄ¹¡Ù¤ÏÀ¸ÅÄ±Ø¤Ë¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë»þ¡¢±ØÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¿®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¡û¡û±Ø±ØÄ¹¡Ù¤Èµ½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤Ê¤ë¤Û¤É......¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¤¢¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥Ä¥Ð¥á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡Ö¤³¤Î¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤Î±Ø·¸°÷2¿Í¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ü¡¼¥É¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿³¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸ÅÄ±Ø·¸°÷¤¬ÉÁ¤¡¢²¼³¨¤ò¾åÀÊ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡Ø¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥Ä¥Ð¥á¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀâÌÀÊ¸¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥Ð¥á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿ÉÁ¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡×
±ØÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤èÀ¸ÅÄ±Ø¤Î±Ø·¸°÷¤Ë¤è¤ë¥Ä¥Ð¥á¤¿¤Á¤Ø¤Î°¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¸ÅÄ±Ø¤Ç¡Ö¥Ä¥Ð¥á¤Î³¨¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥Ä¥Ð¥á¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢Ãí¼á¤ò¤¤¤ì¤Þ¤¹...¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Éô²¼¤È¾å»Ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¡£
¥Ä¥Ð¥á¤¿¤Á¤ÏÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¹½Æâ¤«¤éÅ±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥Ð¥á¤¿¤Á¤ÏÀ¸ÅÄ±Ø¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Î¥Ä¥Ð¥á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤â¡¢²ñ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«......¡©¡¡¼¡¤Î½Õ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£