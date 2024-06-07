ÂçÄÅ°½¹á»á¸Ä¿Í¤¬²¯Ã±°Ì¤ÎÉéºÄÊú¤¨¤ë²ÄÇ½À¡¡ÇË»º¼êÂ³¤¤ËÆÃÊÌ¹³¹ð¤ÇÅ°Äì¹³Àï
¡¡ÂçÄÅ°½¹á»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤Ï£·Æü¡¢ÇË»º¼êÂ³¤¤Î¹³¹ð´þµÑ¤ËÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢£µÆüÉÕ¤ÇÆÃÊÌ¹³¹ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¤ÏºÄ¸¢¼Ô¤«¤éÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤é¤ì¡¢£³·î¤ËÅìµþÃÏºÛ¤ÏÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï¤ò·èÄê¡£ÂçÄÅ»áÂ¦¤ÏÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢Â¨»þ¹³¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£µ·î£³£°ÆüÉÕ¤Ç´þµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¡Ê´þµÑ·èÄê¤Ë¡ËË¡Îá¤Î²ò¼á¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»ö¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¹³¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Îµö²Ä¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±·èÄê¤ÎÇË´þ¤ÈÇË»º³«»Ï·èÄê¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤òµá¤á¤ÆÊ»¤»¤ÆÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â¨»þ¹³¹ð¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹³¹ðµö²Ä¤Î¿½¤·Î©¤ÆµÚ¤ÓÆÃÊÌ¹³¹ð¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÄÅ»á¤¬Å°Äì¹³Àï¤¹¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤ËÂ¿³Û¤ÎÉéºÄ¤ò¸Ä¿Í¤ÇÊú¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÄÅ»á¤Ï£·Æü¿¼Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ø¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡ÖÃøÌ¾¤Ê·ûË¡³Ø¼Ô¤ÎÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È£Ó£Ï£Ó¤òµá¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¤Ï¸½ºß¡¢À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤ÆÌó£³²¯±ß¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¹³¹ð¤ò´þµÑ¤·¤¿È½·èÊ¸¤Ç¤ÏÇË»º¼êÂ³¤¤ÇÁ´³Û¤¬ºÄ¸¢¼Ô¤ËÇÛÅö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ»á¤Ï¡ÖÇË»ºË¡¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢ÊÛºÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¡ÊÁíÌ³¾Ê¤«¤é¡ËÊÖ´ÔÌ¿Îá¤ÏÍè¤ë¡£ºÄÌ³¤ÈÆ±³ÛÍè¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡¿Í³Ê¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¸å¤ËÂåÉ½¼Ô¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¿·¤¿¤Ë´Éºâ¿Í¤¬ºÄÌ³¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë¡ÊÀÕÇ¤¤¬¡Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò´Þ¤á¤ÆÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£À¯ÅÞË¡¤ÈÇË»ºË¡¤ÎÉôÊ¬¤È¾È¤é¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤´°Õ¸«¤ß¤¿¤¤¤Î¤ò³Ø¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉéºÄ¤ÏÅÞ¤Ëµ¢Â°¤È¤·¤Æ¡¢ÅÞÂåÉ½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¸Ä¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤ÎÍ×·ï¤ò¼º¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÂçÄÅ»á¤¬²¯Ã±°Ì¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥ï¥ó¥´ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀî¾åÎÌÀ¸»á¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢ÂçÄÅ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ë¿ÍÀ¸¤Ç¤«¤«¤ï¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡£Å¬Åö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÄÅ»á¤Ï¡ÖÌ±»ö¤È¤«·º»ö¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¿Ê¤á¤Æ¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÃÙ¤¯¤Æ¡¢ÂåÉ½¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤ÑÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¡¢²ò»¶¤·¤è¤¦¤¬¡¢£²Ç¯¸å¤Ë²ò»¶¤·¤è¤¦¤¬¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤Ï¤ä°ú¤¯¤Ë°ú¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂçÄÅ»á¤ÏÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ËÂÐ¤¹¤ë£Ø¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Æ±»á¤«¤éÌ¾ÍÀ¤ò´þÂ»¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì±»ö¤ÇÂ»³²Çå½þÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£·î£´Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤¬ÂçÄÅ»á¤Ë£±£°Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¹µÁÊ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£