¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤È¸ºÀÇ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÄê³Û¸ºÀÇ¡×¤ÎÍî¤È¤··ê¡Ä´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤âÉéÃ´Áý¤Î¥ï¥±
¤¤¤è¤¤¤è6·î¤«¤éÄê³Û¸ºÀÇ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
1¿ÍÅö¤¿¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ4Ëü±ß¤¬¸ºÀÇ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¸ºÀÇ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼êÂ³¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Íî¤È¤··ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÊª¤Ê¤Î¤«¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤È¸ºÀÇ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼ýÆþ
Äê³Û¸ºÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ®¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤¬3¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡ÖÅÅµ¤Âå¤â¾å¤¬¤ë¤·¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤È¤«ÊÝ¸±ÎÁ¤â¾å¤¬¤ë¡£À¸³è¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¸ºÀÇ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÍî¤È¤··ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¡ÈÓÂ¼µ×Èþ¤µ¤ó¡§
¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìó2300Ëü¿Í¤Î¿Í¤¬¿½ÀÁ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È1¿Í¤¢¤¿¤ê4Ëü±ß¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢Ç¼¤á¤¿ÀÇ¶â¤¬4Ëü±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢4Ëü±ß¤«¤éÇ¼¤á¤¿ÀÇ¶â¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿»Ä¤ê¤ÎÊ¬¤Ï¼«¼£ÂÎ¤«¤éµëÉÕ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢µëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÄÌÃÎ½ñ¤Ë¡¢¿¶¹þ¸ýºÂ¤Ê¤É¤òµÆþ¤·¡¢¿½ÀÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼ýÆþ¤À¡£
À¯ÉÜ¤Î¼¨¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¼ýÆþ¤¬210Ëü±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¿Í
¢É×ÉØ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤Ç¼ýÆþ¤¬535Ëü±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¿Í
£Ç¯¶âÀ¸³è¤Î¹âÎðÉ×ÉØ¤Ç¼ýÆþ¤¬355Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¿Í
¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï2300Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÌá¤ë¤Ï¤º¤Î¤ª¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤âÉéÃ´Áý¤Î¥ï¥±¡ÄÀ¯ÉÜ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤¿¸ºÀÇ³Û¤ÎÌÀµ
¸ºÀÇ¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤â¤µ¤é¤ËÂç¤¤¤ÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¡£ÅÔÆâ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
AsobicaÏ«Ì³¡¦ÁíÌ³Ã´Åö¡¡¿ÛË¬Í³Æü¹ç¤µ¤ó¡§
¡ÖÄê³Û¸ºÀÇ¡×¤È¤¤¤¦½èÍý¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉôÌçÁ´ÂÎ¤ÇÊÙ¶¯²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¸ºÀÇ³Û¤òµëÍ¿ÌÀºÙ¤ËÌÀµ¤¹¤ë¤è¤¦µÁÌ³¤Å¤±¤¿¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤äÉÞÍÜ²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¤ò²þ¤á¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
AsobicaÏ«Ì³¡¦ÁíÌ³Ã´Åö¡¡¿ÛË¬Í³Æü¹ç¤µ¤ó¡§
¼Ò°÷¤Ï¡¢Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¡Ê¸ºÀÇ¤Ë¡Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢½èÍý¤¹¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÀ©ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÄ¢É¼¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º£Ç¯¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤À¤È·ë¹½¤ÊÉéÃ´¤«¤Ê¡£
¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤ÎÉéÃ´¤Î·ë²Ì¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÄê³Û¸ºÀÇ¤Ë¡¢¼Ò°÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¡Ê¸ºÀÇÊ¬¤Ï¡Ë»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤ËÃùÃß¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¡×¡ÖÄ«¤Î»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤è¤¦¤«¤È¡¢Ä«³è¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤¬¸À¤¦¡Ö¼ê¼è¤êÁý²Ã¤Î¼Â´¶¡×¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×6·î3ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë